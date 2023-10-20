Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.10.2023 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2023, 04:25 |
12
0

Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 октября в 17:00 по Киеву

20 октября 2023, 04:25 |
12
0
Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября на «Этихаде» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб сейчас чем-то похож на боксера, который смог устоять на ногах под ударами соперника, и дотянул до гонга. Передышка была нужна футболистам, а Гвардиола получил время для анализа ошибок и работы над их исправлением. Редко когда подопечные Пепа выдают 3 поражения в 4-х турах. Так было с ними в октябре: получилось выиграть у привычного и удобного соперника по Лиге Чемпионов, РБ Лейпциг. Но при этом горожане сначала вылетели из Кубка Лиги после 0-1 на поле Ньюкасла. А потом ухитрились последовательно проиграл в АПЛ и Вулверхэмптону, и Арсеналу. Да, оба раза не повезло, с волками был ранний автогол, да и Мартинелли за канониров забил после серьезного рикошета. Но очевидно, что нужно менять, прибавлять. Посмотрим, что получится в субботу.

Брайтон

Команда оставляет сейчас тоже достаточно противоречивое впечатление. Она, дебютируя в еврокубках наконец-то, никак не может выиграть. Сначала в Лиге Европы было и вовсе поражение дома АЕКу, а в октябре все в Марселе закончилось 2-2 с одноименным клубом. Успели подопечные Де Дзерби вылететь из Кубка Лиги, уступив нестабильному Челси. Не так давно были и разгромные 1-6 от Астон Виллы. Но, с другой стороны, чайки успели выиграть 5 раз в 8 турах Премьер-Лиги, в том числе оформили по 3-1 с Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед. А 8-го октября получилось уйти от поражения на собственной арене с Ливерпулем, закончив со счетом 2-2. Только по дополнительным показателям Альбион уступает 5-е место в текущей таблицы победившим его вилланам.

Статистика личных встреч

У Манчестер Сити было 3 победы кряду. Но в мае Брайтон наконец-то взял хотя бы ничью с чемпионом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в горожан. Но Брайтон может создать проблемы, поэтому стоит остановиться на опции тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,97).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Агглии
Севилья – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Бокс | 19 октября 2023, 09:25 1
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер

Верит в американца

Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Футбол | 19 октября 2023, 09:00 30
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками

КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
Футбол | 19.10.2023, 23:59
КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Футбол | 19.10.2023, 12:00
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Футбол | 19.10.2023, 22:15
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
18.10.2023, 08:48
Бокс
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 28
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем