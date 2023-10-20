21 октября на «Этихаде» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб сейчас чем-то похож на боксера, который смог устоять на ногах под ударами соперника, и дотянул до гонга. Передышка была нужна футболистам, а Гвардиола получил время для анализа ошибок и работы над их исправлением. Редко когда подопечные Пепа выдают 3 поражения в 4-х турах. Так было с ними в октябре: получилось выиграть у привычного и удобного соперника по Лиге Чемпионов, РБ Лейпциг. Но при этом горожане сначала вылетели из Кубка Лиги после 0-1 на поле Ньюкасла. А потом ухитрились последовательно проиграл в АПЛ и Вулверхэмптону, и Арсеналу. Да, оба раза не повезло, с волками был ранний автогол, да и Мартинелли за канониров забил после серьезного рикошета. Но очевидно, что нужно менять, прибавлять. Посмотрим, что получится в субботу.

Брайтон

Команда оставляет сейчас тоже достаточно противоречивое впечатление. Она, дебютируя в еврокубках наконец-то, никак не может выиграть. Сначала в Лиге Европы было и вовсе поражение дома АЕКу, а в октябре все в Марселе закончилось 2-2 с одноименным клубом. Успели подопечные Де Дзерби вылететь из Кубка Лиги, уступив нестабильному Челси. Не так давно были и разгромные 1-6 от Астон Виллы. Но, с другой стороны, чайки успели выиграть 5 раз в 8 турах Премьер-Лиги, в том числе оформили по 3-1 с Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед. А 8-го октября получилось уйти от поражения на собственной арене с Ливерпулем, закончив со счетом 2-2. Только по дополнительным показателям Альбион уступает 5-е место в текущей таблицы победившим его вилланам.

Статистика личных встреч

У Манчестер Сити было 3 победы кряду. Но в мае Брайтон наконец-то взял хотя бы ничью с чемпионом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в горожан. Но Брайтон может создать проблемы, поэтому стоит остановиться на опции тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,97).