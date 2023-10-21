Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола vs Де Дзерби, Вулвз вырвали победу у Борнмута с Забарным на 87-й
Чемпионат Англии
Борнмут
21.10.2023 17:00 – FT 1 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 октября 2023, 19:05 | Обновлено 21 октября 2023, 20:05
598
5

Гвардиола vs Де Дзерби, Вулвз вырвали победу у Борнмута с Забарным на 87-й

21 октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ

21 октября 2023, 19:05 | Обновлено 21 октября 2023, 20:05
598
5
Гвардиола vs Де Дзерби, Вулвз вырвали победу у Борнмута с Забарным на 87-й
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Голами за «горожан» отметились Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд, а у гостей отличился Ансу Фати.

«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону 1:2. Украинский защитник хозяев Илья Забарный отыграл весь поединок и отметился желтой карточкой на 34-й. «Волки» вырвали победу на 87-й минуте.

Разгромными победами завершились поединки «Брентфорд» – «Бернли» (3:0) и «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» (4:0). В составе «Брентфорда» дебютировал украинец Егор Ярмолюк.

Ничья была зафиксирована во встрече «Ноттингем Форест» – «Лутон Таун» (2:2).

АПЛ. 9-й тур. 21 октября

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2
Голы: Соланке, 17 – Матеус Кунья, 47, Каладжич, 87
Удаление: Кук, 54

Брентфорд – Бернли – 3:0
Голы: Висса, 25, Мбеумо, 62, Годдос, 87

Манчестер Сити – Брайтон – 2:1
Голы: Альварес, 7, Холанд, 19 – Фати, 73
Удаление: Аканжи, 90+5

Ноттингем Форест – Лутон Таун – 2:2
Голы: Вуд, 48, 76 – Огбене, 83, Адебайо, 90+2

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 4:0
Голы: Мерфи, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Уилсон, 66

Турнирная таблица АПЛ

По теме:
ВИДЕО. Челси вышел вперед в дерби с Арсеналом. Мудрик заработал пенальти
Кухаревич и Русин приняли участие в поражениях своих команд
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити - Брайтон Ноттингем Форест Лутон Таун Борнмут Вулверхэмптон Ньюкасл Кристал Пэлас Брентфорд Бернли Илья Забарный Роберто Де Дзерби Жузеп Гвардиола Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21 октября 2023, 10:00 15
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца

Спортивный директор «канониров» является одним из главных творцов последних успехов клуба

Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Футбол | 20 октября 2023, 21:46 19
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити

Жузеп считает, что его заменит Роберто Де Дзерби

Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен
Футбол | 21.10.2023, 14:41
Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен
Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20.10.2023, 21:28
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту
Футбол | 21.10.2023, 19:40
ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту
ВИДЕО. Талиска забил, забрав штрафной у КриРо, но и Роналду положил красоту
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
не став Пеп після першого тайму дотискати трєнєрішку
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
О, Фаті не травмувався і забиває, можливо на викуп напрацює
Ответить
0
Дані Рохас
Тяжело быть центр защитников в аутсайдере АПЛ, ну, шош, хай бегает, играет, опыта набирается...
всё таки когда тебя два раза в неделю избивают 19 компанд топ1 лиги мира это не плохой опыт
Ответить
0
Gargantua
Борнмут принял идиотское решение сменив тренера, и он им теперь это доказал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 5
Футзал
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 7
Футбол
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
21.10.2023, 06:00
Другие виды
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 14:05 7
MMA
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем