Гвардиола vs Де Дзерби, Вулвз вырвали победу у Борнмута с Забарным на 87-й
21 октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ
21 октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Голами за «горожан» отметились Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд, а у гостей отличился Ансу Фати.
«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону 1:2. Украинский защитник хозяев Илья Забарный отыграл весь поединок и отметился желтой карточкой на 34-й. «Волки» вырвали победу на 87-й минуте.
Разгромными победами завершились поединки «Брентфорд» – «Бернли» (3:0) и «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» (4:0). В составе «Брентфорда» дебютировал украинец Егор Ярмолюк.
Ничья была зафиксирована во встрече «Ноттингем Форест» – «Лутон Таун» (2:2).
АПЛ. 9-й тур. 21 октября
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2
Голы: Соланке, 17 – Матеус Кунья, 47, Каладжич, 87
Удаление: Кук, 54
Брентфорд – Бернли – 3:0
Голы: Висса, 25, Мбеумо, 62, Годдос, 87
Манчестер Сити – Брайтон – 2:1
Голы: Альварес, 7, Холанд, 19 – Фати, 73
Удаление: Аканжи, 90+5
Ноттингем Форест – Лутон Таун – 2:2
Голы: Вуд, 48, 76 – Огбене, 83, Адебайо, 90+2
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 4:0
Голы: Мерфи, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Уилсон, 66
Турнирная таблица АПЛ
Defeat at Vitality Stadium. pic.twitter.com/3Rr9GDS8L8— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 21, 2023
A brilliant home performance 🙌 pic.twitter.com/LBzyjS0nwt— Brentford FC (@BrentfordFC) October 21, 2023
FULL-TIME | A win at home! 💪— Manchester City (@ManCity) October 21, 2023
2-1 ⚫️ #ManCity | @okx pic.twitter.com/dMdqo3MiYl
Full-time at The City Ground. pic.twitter.com/gyxu2KK3MT— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2023
THREE POINTS AT ST. JAMES' PARK! 😁 pic.twitter.com/ImpR16vr9r— Newcastle United FC (@NUFC) October 21, 2023
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