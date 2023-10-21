Гвардиола vs Де Дзерби, Вулвз вырвали победу у Борнмута с Забарным на 87-й

21 октября состоялись матчи 9-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Голами за «горожан» отметились Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд, а у гостей отличился Ансу Фати.

«Борнмут» уступил «Вулверхэмптону 1:2. Украинский защитник хозяев Илья Забарный отыграл весь поединок и отметился желтой карточкой на 34-й. «Волки» вырвали победу на 87-й минуте.

Разгромными победами завершились поединки «Брентфорд» – «Бернли» (3:0) и «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» (4:0). В составе «Брентфорда» дебютировал украинец Егор Ярмолюк.

Ничья была зафиксирована во встрече «Ноттингем Форест» – «Лутон Таун» (2:2).

Читайте также: Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд

АПЛ. 9-й тур. 21 октября

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Соланке, 17 – Матеус Кунья, 47, Каладжич, 87

Удаление: Кук, 54

Брентфорд – Бернли – 3:0

Голы: Висса, 25, Мбеумо, 62, Годдос, 87

Манчестер Сити – Брайтон – 2:1

Голы: Альварес, 7, Холанд, 19 – Фати, 73

Удаление: Аканжи, 90+5

Ноттингем Форест – Лутон Таун – 2:2

Голы: Вуд, 48, 76 – Огбене, 83, Адебайо, 90+2

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 4:0

Голы: Мерфи, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Уилсон, 66

Турнирная таблица АПЛ

Defeat at Vitality Stadium. pic.twitter.com/3Rr9GDS8L8 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 21, 2023

A brilliant home performance 🙌 pic.twitter.com/LBzyjS0nwt — Brentford FC (@BrentfordFC) October 21, 2023

Full-time at The City Ground. pic.twitter.com/gyxu2KK3MT — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2023