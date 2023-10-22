«Ньюкасл» одержал четвертую победу в пяти последних матчах АПЛ. Очередной жертвой прекрасной формы «сорок» стал «Кристал Пэлас», который получил четыре безответных мяча. Причем еще до перерыва «Ньюкасл» оформил крупный счет, а во втором тайме добил соперника. По голу забили Мерфи, Гордон, Лонгстаф и Уилсон.

«Ньюкасл» поднялся на пятое место в таблице АПЛ с 16 очками.

АПЛ

9-й тур

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 4:0

Голы: Мерфи, 4 (1:0), Гордон, 44 (2:0), Лонгстафф, 45+2 (3:0), Уилсон, 66 (4:0).

Видеообзор матча