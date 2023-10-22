Ньюкасл – Кристал Пэлас – 4:0. Сороки снова много забили. Видеообзор матча
«Ньюкасл» приближается к топ-4 АПЛ
«Ньюкасл» одержал четвертую победу в пяти последних матчах АПЛ. Очередной жертвой прекрасной формы «сорок» стал «Кристал Пэлас», который получил четыре безответных мяча. Причем еще до перерыва «Ньюкасл» оформил крупный счет, а во втором тайме добил соперника. По голу забили Мерфи, Гордон, Лонгстаф и Уилсон.
«Ньюкасл» поднялся на пятое место в таблице АПЛ с 16 очками.
АПЛ
9-й тур
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 4:0
Голы: Мерфи, 4 (1:0), Гордон, 44 (2:0), Лонгстафф, 45+2 (3:0), Уилсон, 66 (4:0).
Видеообзор матча
События матча
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