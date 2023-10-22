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Чемпионат Англии
Ньюкасл
21.10.2023 17:00 – FT 4 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
22 октября 2023, 01:19 | Обновлено 22 октября 2023, 02:13
45
0

Ньюкасл –​ Кристал Пэлас – 4:0. Сороки снова много забили. Видеообзор матча

«Ньюкасл» приближается к топ-4 АПЛ

22 октября 2023, 01:19 | Обновлено 22 октября 2023, 02:13
45
0
Ньюкасл –​ Кристал Пэлас – 4:0. Сороки снова много забили. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» одержал четвертую победу в пяти последних матчах АПЛ. Очередной жертвой прекрасной формы «сорок» стал «Кристал Пэлас», который получил четыре безответных мяча. Причем еще до перерыва «Ньюкасл» оформил крупный счет, а во втором тайме добил соперника. По голу забили Мерфи, Гордон, Лонгстаф и Уилсон.

«Ньюкасл» поднялся на пятое место в таблице АПЛ с 16 очками.

АПЛ

9-й тур

«Ньюкасл» «Кристал Пэлас» 4:0

Голы: Мерфи, 4 (1:0), Гордон, 44 (2:0), Лонгстафф, 45+2 (3:0), Уилсон, 66 (4:0).

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Кристал Пэлас Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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