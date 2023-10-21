21.10.2023 17:00 - : -
Англия21 октября 2023, 05:27 |
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Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ 21 октября в 17:00 по Киеву
21 октября 2023, 05:27 |
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21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Брайтон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Этихад» в Манчестере.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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