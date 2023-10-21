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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.10.2023 17:00 - : -
Брайтон
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Англия
21 октября 2023, 05:27 |
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Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ 21 октября в 17:00 по Киеву

21 октября 2023, 05:27 |
32
0
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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