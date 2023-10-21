21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция