Все решил гениальный ассист Эмре Джана. Боруссия Д обыграла Вердер
«Шмелям» хватило одного гола для победы над «музыкантами»
20 октября в стартовом матче 8-го тура чемпионата Германия в Дортмунде отношения выяснили местная «Боруссия» и «Вердер».
До 67-й минуты на табло сохранялись стартовые нули. А затем Эмре Джан одной гениальной передачей разрезал всю оборону «Вердера» и вывел Юлиана Брандта на комфортное завершение атаки. Хавбек не промахнулся.
1:0 – «Боруссия» Дортмунд добилась 6-й победы в чемпионате и с 20 очками вышла в лидеры таблицы. «Вердер» на 14-й позиции с 6 пунктами.
Бундеслига. 8-й тур
Боруссия Дортмунд – Вердер – 1:0
Гол: Брандт, 67.
События матча
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