Боруссия Д

20 октября в стартовом матче 8-го тура чемпионата Германия в Дортмунде отношения выяснили местная «Боруссия» и «Вердер».

До 67-й минуты на табло сохранялись стартовые нули. А затем Эмре Джан одной гениальной передачей разрезал всю оборону «Вердера» и вывел Юлиана Брандта на комфортное завершение атаки. Хавбек не промахнулся.

1:0 – «Боруссия» Дортмунд добилась 6-й победы в чемпионате и с 20 очками вышла в лидеры таблицы. «Вердер» на 14-й позиции с 6 пунктами.

Бундеслига. 8-й тур

Боруссия Дортмунд – Вердер – 1:0

Гол: Брандт, 67.