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Чемпионат Германии
Боруссия Д
20.10.2023 21:30 – FT 1 : 0
Вердер
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Германия
20 октября 2023, 23:31 | Обновлено 20 октября 2023, 23:59
77
0

Все решил гениальный ассист Эмре Джана. Боруссия Д обыграла Вердер

«Шмелям» хватило одного гола для победы над «музыкантами»

20 октября 2023, 23:31 | Обновлено 20 октября 2023, 23:59
77
0
Все решил гениальный ассист Эмре Джана. Боруссия Д обыграла Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Брандт не промахнулся

20 октября в стартовом матче 8-го тура чемпионата Германия в Дортмунде отношения выяснили местная «Боруссия» и «Вердер».

До 67-й минуты на табло сохранялись стартовые нули. А затем Эмре Джан одной гениальной передачей разрезал всю оборону «Вердера» и вывел Юлиана Брандта на комфортное завершение атаки. Хавбек не промахнулся.

1:0 – «Боруссия» Дортмунд добилась 6-й победы в чемпионате и с 20 очками вышла в лидеры таблицы. «Вердер» на 14-й позиции с 6 пунктами.

Бундеслига. 8-й тур

Боруссия Дортмунд – Вердер – 1:0

Гол: Брандт, 67.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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