Боруссия Д

20 октября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 8-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Вердером». Старт поединка намечен на 2130 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда смогла начать новый сезон вполне достойно. Она была обыграна за все время только однажды, когда отправилась в рамках 1-го тура Лиги чемпионов в Париж - и получила там 0-2 от ПСЖ. Да и с Миланом дома ограничились только нулевой ничьей, что точно не приближает к успеху в плей-офф. Но при этом клуб на внутренней арене идет без поражений. И, главное, есть ощущение, что там получается прибавлять. Начав с минимальной победы над Кельном, потом желто-черные ограничились только ничьими с Бохумом и Хайденхаймом, причем дали дебютанту на этом же стадионе отыграться с 0-2 в последние пол часа. Но потом вышло последовательно обыграть вроде бы более сильных противников, Фрайбург и Вольфсбург, Хоффенхайм и Унион, и подняться в группу лидеров.

Вердер

Клуб позапрошлый сезон провела в Бундеслиге 2. Причем к этому и раньше шло, несколько раз славные музыканты оказывались на грани вылета. Но приглашенный в Бремен на пост главного тренера Оле Вернер отлично справился с задачей вернуться с ходу, после чего набрал достаточно очков для финиша со своими подопечными 13-м уже в высшем дивизионе. Смущало только то, что 2-й круг Фюллькруг и компания провели явно слабее, но это списывали на уменьшающуюся мотивацию коллектива, что к зиме фактически обеспечил прописку. Вот только форму зеленую после летних каникул не вернули. Даже с кубка сразу вылетели, от Виктории Кельн. Потом и в Бундеслиге было 2 сухих поражения, но, казалось, к осени ситуацию переломили, выиграв дважды в 3-х турах. Но в октябре последовали 2-4 на поле Дармштадта и 2-3 дома с Хоффенхаймом.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны обменялись выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что хозяева легко победят. Они действительно явно сильнее, так что ставим на то, что Боруссия выиграет и 1-й тайм, и матч в целом (коэффициент - 1,83).