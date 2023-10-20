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Чемпионат Германии
Боруссия Д
20.10.2023 21:30 - : -
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 октября 2023, 19:36 | Обновлено 20 октября 2023, 19:59
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0

Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября видеотрансляцию матча 8-го тура Бундеслиги

20 октября 2023, 19:36 | Обновлено 20 октября 2023, 19:59
75
0
Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. «Сигнал Идуна Парк»

20 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Германии между клубами «Боруссией» Дортмунд и «Вердером».

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Поединок пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд занимает 4-е место, имея 17 очков. У «Вердера» 14-я позиция и 6 набранных пунктов.

Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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