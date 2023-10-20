Боруссия Д

20 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Германии между клубами «Боруссией» Дортмунд и «Вердером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

В таблице Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд занимает 4-е место, имея 17 очков. У «Вердера» 14-я позиция и 6 набранных пунктов.

Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция