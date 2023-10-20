Боруссия Д

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Германия20 октября 2023, 19:36 | Обновлено 20 октября 2023, 19:59
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Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября видеотрансляцию матча 8-го тура Бундеслиги
20 октября 2023, 19:36 | Обновлено 20 октября 2023, 19:59
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20 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Германии между клубами «Боруссией» Дортмунд и «Вердером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.
В таблице Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд занимает 4-е место, имея 17 очков. У «Вердера» 14-я позиция и 6 набранных пунктов.
Боруссия Дортмунд – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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