Легенда Интера возглавил уругвайский топ-клуб

Уругвайский «Насьональ» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Альваро Рекобы. Срок контракта с 47-летним уругвайцем не называется. На посту главного тренера он заменил Альваро Гутьерреса.

Для Рекобы это первый опыт самостоятельной тренерской работы на взрослом уровне. В его тренерский штаб войдут Нельсон Абейхон и Хуан Мануэль Альсаменди.

«Насьональ» – один из самых титулованных клубов Уругвая, 49 раз выигрывал национальный чемпионат. Рекоба выступал за «Насьональ» в 1996 – 1997 и 2011 – 2015 годах. Именно в этой команде он завершил свою карьеру игрока. Рекоба известен прежде всего по своим выступлениям за миланский «Интер» в 1997 – 2007 годах.