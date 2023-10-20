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20 октября 2023, 17:12 |
383
0

Легенда Интера возглавил уругвайский топ-клуб

Альваро Рекоба – новый тренер «Насьоналя»

20 октября 2023, 17:12 |
383
0
Легенда Интера возглавил уругвайский топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Рекоба

Уругвайский «Насьональ» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Альваро Рекобы. Срок контракта с 47-летним уругвайцем не называется. На посту главного тренера он заменил Альваро Гутьерреса.

Для Рекобы это первый опыт самостоятельной тренерской работы на взрослом уровне. В его тренерский штаб войдут Нельсон Абейхон и Хуан Мануэль Альсаменди.

«Насьональ» – один из самых титулованных клубов Уругвая, 49 раз выигрывал национальный чемпионат. Рекоба выступал за «Насьональ» в 1996 – 1997 и 2011 – 2015 годах. Именно в этой команде он завершил свою карьеру игрока. Рекоба известен прежде всего по своим выступлениям за миланский «Интер» в 1997 – 2007 годах.

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Альваро Рекоба Насьональ Монтевидео
Источник Sport.ua
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