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  4. Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне
ITF
19 октября 2023, 11:42 |
109
0

Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне

Катерина в двух сетах обыграла Клару Власселар

19 октября 2023, 11:42 |
109
0
Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№255 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).

В первом раунде основы украинка переиграла Клару Власселар из Бельгии (№529 WTA).

Шэньчжэнь. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Клара Власселар (Бельгия) – 7:5, 6:4

Это была первая встреча между теннисистками.

В следующем раунде Володько сразится против седьмой сеяной китаянки Чонг Юдис (№246 WTA).

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Источник Sport.ua
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