Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне

Украинская теннисистка Катерина Володько (№255 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).

В первом раунде основы украинка переиграла Клару Власселар из Бельгии (№529 WTA).

Шэньчжэнь. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Клара Власселар (Бельгия) – 7:5, 6:4

Это была первая встреча между теннисистками.

В следующем раунде Володько сразится против седьмой сеяной китаянки Чонг Юдис (№246 WTA).