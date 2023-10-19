ITF19 октября 2023, 11:42 |
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Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне
Катерина в двух сетах обыграла Клару Власселар
19 октября 2023, 11:42 |
109
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№255 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).
В первом раунде основы украинка переиграла Клару Власселар из Бельгии (№529 WTA).
Шэньчжэнь. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Клара Власселар (Бельгия) – 7:5, 6:4
Это была первая встреча между теннисистками.
В следующем раунде Володько сразится против седьмой сеяной китаянки Чонг Юдис (№246 WTA).
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