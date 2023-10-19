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  4. Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 03:43 |
115
0

Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о смене коуча в «Шахтере»

19 октября 2023, 03:43 |
115
0
Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»
Twitter. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал назначение Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера»:

«Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили. Сначала Йовичевича уволили, который неплохо работал, теперь голландца. Вообще удивительно, что его сняли после волевой победы над Антверпеном. Если и увольнять, то это нужно было делать до матча в Бельгии, а не теперь.

Неужели за Ван Леувена никто не вступился из футболистов? Должно быть какое-то равноправие, елки-палки. Я могу только посочувствовать Ван Леувену. Он только пришел в Шахтер, проработал 12 матчей и его сразу убрали. Что теперь будет с Шахтером, я не знаю.

Срна был отличным футболистом, но как тренер для меня он загадка. Я даже не знаю, учился ли он на тренера. Нужно знать, сколько давать нагрузок, как начинать сезон и т.д. Я буду поддерживать Срну, он хороший человек, профессионал, но я не знаю, выйдет ли у него в Шахтере.

Срне нужны хорошие помощники. Ван Леувен имел квалифицированных ассистентов, работавших в приличных клубах. А кого дадут Срне, какого-то бывшего футболиста? Ну и что с него взять?

Пойдет ли в пользу Шахтера смена тренера? Не думаю. Футболисты Шахтера, скорее всего, будут психологически подавлены после увольнения Ван Леувена.

Думаю, Йовичевич требует повышения зарплаты, а Ахметову нельзя обращаться с денежными вопросами, он сам знает, когда и кому поднять. Ахметов сразу отвергает от себя таких людей».

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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