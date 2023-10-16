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  4. Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 18:43 | Обновлено 16 октября 2023, 19:18
2880
2

Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о рокировке на тренерском мостике «Шахтера»

16 октября 2023, 18:43 | Обновлено 16 октября 2023, 19:18
2880
2
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал назначение Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера»:

«Срне будет чрезвычайно трудно. Очень трудно ему будет! Я хорошо его знаю. Он был замечательным футболистом. У него хорошие отношения с Ахметовым, он заслуженный человек в клубе. Но быть главным тренером, особенно когда сейчас две игры с «Барселоной»... Я боюсь за эту команду. Для того, чтобы быть тренером такой команды и участвовать в Лиге чемпионов, этому все же надо учиться. Не только как сыграть в отдельном матче, а и многому должен учиться тренер. Надо быть хорошим психологом – одного нужно погладить по голове, другого поругать. Какие нагрузки давать – это все совсем не просто так.

Очень удивлен отставкой ван Леувена. Не понимаю, кто этим занимается и кто принимает такие решения в «Шахтере». Хотя писали и говорили, что уволить может только Ахметов. Я не понял в свое время, когда уволили Йовичевича, ведь он здорово работал. И язык знает, и специалист замечательный, и команда играла хорошо, и внезапно его увольняют. Я до сих пор не знаю, почему так произошло.

Пришел человек, его сняли с «Зари». Что ему пообещали? Но команда не заиграла. Многие говорили, что он дает большие нагрузки игрокам. Предположительно, он мог перегрузить футболистов, чтобы вытянуть их под Лигу чемпионов. В первом тайме против «Антверпена» «Шахтера» на поле не было, а во втором они выдали шедевр. Хотя не надо забывать, что соперник просто остановился и думал, что они преимущество 2:0 не упустят».

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Источник: Дарио Срна – исполняющий обязанности главного тренера Шахтера
Йожеф Сабо Шахтер Донецк Дарио Срна Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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nicksaf
Срна -- жулик (руками в футбол не играют, а ему можно было).  Один жулик ушёл другой появился, там других и не бывает. С Барселоной одна надежда на монзиль, но она не судит ЛЧ.  Так что.... 7-1 --  вечная стезя ШД, екзистенциональная.
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+3
Aries2005
Їжак не розуміє хто остаточно ухвалює всі рішення в Шахті!?
Навіщо цей показовий вуалізм?
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0
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