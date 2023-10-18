Катерина Володько – Клара Власселар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№255 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).

В первом раунде основы украинка сыграет против Клары Власселар из Бельгии (№529 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Парк – Лансере. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Чонг Юдис или Тан Кьянуй.

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