ITF18 октября 2023, 07:20 | Обновлено 18 октября 2023, 08:00
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Катерина Володько – Клара Власселар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Шэньчжэне
18 октября 2023, 07:20 | Обновлено 18 октября 2023, 08:00
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18 октября украинская теннисистка Катерина Володько (№255 WTA) начнет выступления на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).
В первом раунде основы украинка сыграет против Клары Власселар из Бельгии (№529 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Парк – Лансере. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Чонг Юдис или Тан Кьянуй.
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