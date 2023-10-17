16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2023 в группе В между сборными Греции и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Вирджил ван Дейк, который реализовал пенальти. На 28-й 11-метровый не смог забить Ваут Вегхорст.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа В. 8-й тур

Греция – Нидералнды – 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 (пен)

Видеообзор матча: