16.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат Европы17 октября 2023, 03:35 | Обновлено 17 октября 2023, 04:26
43
0
Греция – Нидерланды – 0:1. Пенальти ван Дейка и фейл Вегхорста. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В
17 октября 2023, 03:35 | Обновлено 17 октября 2023, 04:26
43
0
16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2023 в группе В между сборными Греции и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 90+3-й минуте забил Вирджил ван Дейк, который реализовал пенальти. На 28-й 11-метровый не смог забить Ваут Вегхорст.
Евро-2024. Квалификация. 16 октября
Группа В. 8-й тур
Греция – Нидералнды – 0:1
Гол: ван Дейк, 90+3 (пен)
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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