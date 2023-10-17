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Евро
Греция
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Нидерланды
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 03:35 | Обновлено 17 октября 2023, 04:26
43
0

Греция – Нидерланды – 0:1. Пенальти ван Дейка и фейл Вегхорста. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе В

17 октября 2023, 03:35 | Обновлено 17 октября 2023, 04:26
43
0
Греция – Нидерланды – 0:1. Пенальти ван Дейка и фейл Вегхорста. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2023 в группе В между сборными Греции и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Вирджил ван Дейк, который реализовал пенальти. На 28-й 11-метровый не смог забить Ваут Вегхорст.

Евро-2024. Квалификация. 16 октября

Группа В. 8-й тур

Греция – Нидералнды – 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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