Рональд КУМАН: «У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным»
Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над Грецией в отборе к Евро-2024
16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Греции и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 90+3-й минуте забил Вирджил ван Дейк, который реализовал пенальти. На 28-й 11-метровый не смог забить Ваут Вегхорст.
После завершения поединка главный тренер нидерландской команды Рональд Куман прокомментировал успех своих подопечных:
«Мы должны были решить исход матча задолго до пенальти в добавленное время. Греция выпустила троих нападающих, и внезапно игроки оказались не на своих позициях.
У нас был комфортный первый тайм, но мы должны были забить пенальти. После этого матч стал другим. Мы продолжали верить в себя. Греция не создала моментов, но нам нужно было быть очень осторожными, чтобы не пропустить.
У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным ударам. Когда Вирджил пошел за мячом перед вторым пенальти, то я подумал: «Это не будет один из тех вечеров, когда что-то пойдет не так». Вирджил воспринял это как должное и решил исход матча».
Капитан и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:
«Мы ожидали тяжелого поединка, так и случилось. Мы упустили несколько возможностей завершить матч раньше. На последних минутах Греция представила еще двух нападающих, и нам пришлось выживать. К счастью, мы добились успеха».
Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет:
«Если оценивать проявленную нами силу и наше понимание тактики, то это был наш лучший матч на отборочном этапе. Для нас было очень важно применить уроки, полученные в ответном матче, а не играть так, как в Нидерландах. Мы разочарованы, но мы многому научились. Мы благодарны болельщикам за поддержку, и я хочу поблагодарить своих игроков за то, как они сыграли сегодня вечером».
События матча
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