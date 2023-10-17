Рональд КУМАН: «У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным»

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Греции и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Вирджил ван Дейк, который реализовал пенальти. На 28-й 11-метровый не смог забить Ваут Вегхорст.

После завершения поединка главный тренер нидерландской команды Рональд Куман прокомментировал успех своих подопечных:

«Мы должны были решить исход матча задолго до пенальти в добавленное время. Греция выпустила троих нападающих, и внезапно игроки оказались не на своих позициях.

У нас был комфортный первый тайм, но мы должны были забить пенальти. После этого матч стал другим. Мы продолжали верить в себя. Греция не создала моментов, но нам нужно было быть очень осторожными, чтобы не пропустить.

У нас нет специалиста по пенальти, угловым и штрафным ударам. Когда Вирджил пошел за мячом перед вторым пенальти, то я подумал: «Это не будет один из тех вечеров, когда что-то пойдет не так». Вирджил воспринял это как должное и решил исход матча».

Капитан и защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:

«Мы ожидали тяжелого поединка, так и случилось. Мы упустили несколько возможностей завершить матч раньше. На последних минутах Греция представила еще двух нападающих, и нам пришлось выживать. К счастью, мы добились успеха».

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет:

«Если оценивать проявленную нами силу и наше понимание тактики, то это был наш лучший матч на отборочном этапе. Для нас было очень важно применить уроки, полученные в ответном матче, а не играть так, как в Нидерландах. Мы разочарованы, но мы многому научились. Мы благодарны болельщикам за поддержку, и я хочу поблагодарить своих игроков за то, как они сыграли сегодня вечером».