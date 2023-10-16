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Евро
Гибралтар
16.10.2023 21:45 – FT 0 : 4
Ирландия
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16 октября 2023, 23:43 | Обновлено 16 октября 2023, 23:54
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Группа В. Нидерланды с трудом обыграли Грецию, крупная победа Ирландии

Завершились два матча в группе В евроквалификации

16 октября 2023, 23:43 | Обновлено 16 октября 2023, 23:54
154
0
Группа В. Нидерланды с трудом обыграли Грецию, крупная победа Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября в рамках очередного игрового дня отбора на Евро-2024 в группе В состоялось два поединка.

В Афинах сборная Греции встречалась с командой Нидерландов. Матч был близок к итоговой ничьей 0:0, но в компенсированное время гол ван Дейка с пенальти принес гостям победу – 1:0.

В другом матче команда Ирландии не испытала проблем со сборной Гибралтара – 4:0.

В таблице единолично лидирует сборная Франции, у которой 18 очков из 18. За ней идут Нидерланды и Греция (по 12 пунктов). Далее Ирландия (6 очков) и Гибралтар, у которого ноль зачетных пунктов.

Отбора на Евро-2024. Группа В

Греция – Нидерланды – 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 пенальти.

На 28-й минуте Вегхорст (Нидерланды) не реализовал пенальти.

Удален Пойет, 90+11 (Греция)

Гибралтар – Ирландия – 4:0

Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Доэрти, 60, Робинсон, 80.

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Источник Sport.ua
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