Группа В. Нидерланды с трудом обыграли Грецию, крупная победа Ирландии
Завершились два матча в группе В евроквалификации
16 октября в рамках очередного игрового дня отбора на Евро-2024 в группе В состоялось два поединка.
В Афинах сборная Греции встречалась с командой Нидерландов. Матч был близок к итоговой ничьей 0:0, но в компенсированное время гол ван Дейка с пенальти принес гостям победу – 1:0.
В другом матче команда Ирландии не испытала проблем со сборной Гибралтара – 4:0.
В таблице единолично лидирует сборная Франции, у которой 18 очков из 18. За ней идут Нидерланды и Греция (по 12 пунктов). Далее Ирландия (6 очков) и Гибралтар, у которого ноль зачетных пунктов.
Отбора на Евро-2024. Группа В
Греция – Нидерланды – 0:1
Гол: ван Дейк, 90+3 пенальти.
На 28-й минуте Вегхорст (Нидерланды) не реализовал пенальти.
Удален Пойет, 90+11 (Греция)
Гибралтар – Ирландия – 4:0
Голы: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Доэрти, 60, Робинсон, 80.
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