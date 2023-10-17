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17 октября 2023, 04:37 | Обновлено 17 октября 2023, 04:51
89
0

Финляндия U-17 – Украина U-17 – 2:2. Курьезный автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024 U-17

17 октября 2023, 04:37 | Обновлено 17 октября 2023, 04:51
89
0
Финляндия U-17 – Украина U-17 – 2:2. Курьезный автогол. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 U-17 матчем с Финляндией U-17 (2:2)

Подопечные Владимира Езерского выступают в группе 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Последний является хозяином мини-турнира. В городке Тризен на стадионе «Шпортплац Блуменау» Украина встречалась с Финляндией.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе соперников, нанесших пять ударов по воротам украинцев, один из которых пришелся в створ. Сине-желтые ответили только одним ударом. Но усилия обеих команд успехом не увенчались, забитых мячей не было.

А вот после перерыва подопечные Владимира Езерского несколько активизировались и на 67-й минуте открыли счет. Назар Бондар отозвался на поперечную передачу с левого фланга и замкнул дальнюю стойку (1:0).

Впрочем, радость украинцев была недолгой. Уже через три минуты Матиас Силтанен пробил из пределов штрафной, и голкипер не спас команду (1:1).

А еще через шесть минут финны вышли вперед. Тойво Меро решился на удар с дальней дистанции и попал прямо в верхний угол ворот (2:1).

Тем не менее, украинская сборная смогла спасти матч. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте Илари Кангасниеми головой срезал мяч в свои ворота (2:2).

Евро-2024 U-17. Квалификация

Группа 3. 1-й тур. 15 октября, Тризен (Лихтенштейн)

Финляндия U-17 – Украина U-17 – 2:2

Голы: Силтанен, 70, Меро, 76 – Бондар, 67, Кангасниеми, 87 (автогол)

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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