Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помог автогол. Юношеская сборная Украины свела к ничьей матч с Финляндией
Молодежные турниры
15 октября 2023, 15:14 |
655
0

Помог автогол. Юношеская сборная Украины свела к ничьей матч с Финляндией

Команда Владимира Езерского отыгралась в конце встречи

15 октября 2023, 15:14 |
655
0
Помог автогол. Юношеская сборная Украины свела к ничьей матч с Финляндией
УАФ

Юношеская сборная Украины (U-17) сегодняшним матчем с Финляндией начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

Подопечные Владимира Езерского выступают в группе 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Последний является хозяином мини-турнира. Сегодня в городке Тризен на стадионе «Шпортплац Блуменау» Украина встречалась с Финляндией.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе наших соперников, которые сделали пять ударов по воротам украинцев, один из которых пришелся в створ. Сине-желтые ответили лишь одним ударом. Но усилия обеих команд успеха не имели, забитых мячей не было.

А вот после перерыва подопечные Владимира Езерского несколько активизировались и на 67-й минуте открыли счет. Назар Дехтяр откликнулся на поперечную передачу с левого фланга и замкнул дальнюю штангу. Впрочем, радость украинцев была недолгой. Уже через три минуты Матиас Силтанен пробил из пределов штрафной, и наш голкипер не спас команду – 1:1.

А еще через пять минут финны вышли вперед. Тойво Меро решился на удар с дальней дистанции и попал прямо в верхний угол наших ворот. Тем не менее, наша сборная смогла спасти матч. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте Илари Кангасниеми головой срезал мяч в собственные ворота – 2:2.

Евро-2024 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 3

Финляндия (U-17) – Украина (U-17) – 2:2 (0:0)

Голы: Силтанен (70), Меро (76) – Дехтяр (67), Кангасниеми (87, автогол).

Финляндия (U-17): Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71), Кирилов.

Украина (U-17): Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третьяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондарь (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).

Предупреждения: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86).

Германия – Лихтенштейн (17:30)

18.10.2023

Германия – Финляндия (13:00)

Украина – Лихтенштейн (17:30)

21.10.2023

Украина – Германия (13:00)

Лихтенштейн – Финляндия (17:30)

Время начала матчей – киевское.

По теме:
Финляндия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Приветствую решение УЕФА не допускать россиян»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Финляндия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14 октября 2023, 19:01 46
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч

Александр забил 2-й гол для Украины в игре с Северной Македонией

Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Футбол | 15 октября 2023, 11:54 5
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»

Нападающий сборной Украины – о матче с Северной Македонией

Тайсон ФЬЮРИ: «Смахну Усика как каплю дождя с плеча»
Бокс | 15.10.2023, 12:40
Тайсон ФЬЮРИ: «Смахну Усика как каплю дождя с плеча»
Тайсон ФЬЮРИ: «Смахну Усика как каплю дождя с плеча»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Бокс | 15.10.2023, 01:43
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Футбол | 14.10.2023, 18:22
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 4
Футбол
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 7
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 55
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
14.10.2023, 17:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем