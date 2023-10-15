Помог автогол. Юношеская сборная Украины свела к ничьей матч с Финляндией

Юношеская сборная Украины (U-17) сегодняшним матчем с Финляндией начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

Подопечные Владимира Езерского выступают в группе 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Последний является хозяином мини-турнира. Сегодня в городке Тризен на стадионе «Шпортплац Блуменау» Украина встречалась с Финляндией.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе наших соперников, которые сделали пять ударов по воротам украинцев, один из которых пришелся в створ. Сине-желтые ответили лишь одним ударом. Но усилия обеих команд успеха не имели, забитых мячей не было.

А вот после перерыва подопечные Владимира Езерского несколько активизировались и на 67-й минуте открыли счет. Назар Дехтяр откликнулся на поперечную передачу с левого фланга и замкнул дальнюю штангу. Впрочем, радость украинцев была недолгой. Уже через три минуты Матиас Силтанен пробил из пределов штрафной, и наш голкипер не спас команду – 1:1.

А еще через пять минут финны вышли вперед. Тойво Меро решился на удар с дальней дистанции и попал прямо в верхний угол наших ворот. Тем не менее, наша сборная смогла спасти матч. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте Илари Кангасниеми головой срезал мяч в собственные ворота – 2:2.

Евро-2024 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 3

Финляндия (U-17) – Украина (U-17) – 2:2 (0:0)

Голы: Силтанен (70), Меро (76) – Дехтяр (67), Кангасниеми (87, автогол).

Финляндия (U-17): Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71), Кирилов.

Украина (U-17): Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третьяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондарь (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).

Предупреждения: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86).

Германия – Лихтенштейн (17:30)

18.10.2023

Германия – Финляндия (13:00)

Украина – Лихтенштейн (17:30)

21.10.2023

Украина – Германия (13:00)

Лихтенштейн – Финляндия (17:30)

Время начала матчей – киевское.