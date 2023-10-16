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16 октября 2023, 10:48 | Обновлено 16 октября 2023, 11:41
1543
0

ВИДЕО. Курьезный автогол Финляндии U-17 в матче против Украины U-17

Украинские юноши завершили матч со счетом 2:2

16 октября 2023, 10:48 | Обновлено 16 октября 2023, 11:41
1543
0
ВИДЕО. Курьезный автогол Финляндии U-17 в матче против Украины U-17
Сайт УАФ. Сборная Украины U-17

Юношеская сборная Украины (U-17) вчерашним матчем с Финляндией начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

Украинская команда свела матч к боевой ничьей 2:2. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте центральный защитник Илари Кангасниеми срезал мяч в собственные ворота при счете 2:1 в пользу финнов.

Следующий матч квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) украинские юноши сыграют уже завтра, 17 октября. Соперником сборной Украины будут сверстники из Лихтенштейна, начало игры запланировано в 17:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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