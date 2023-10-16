ВИДЕО. Курьезный автогол Финляндии U-17 в матче против Украины U-17
Украинские юноши завершили матч со счетом 2:2
Юношеская сборная Украины (U-17) вчерашним матчем с Финляндией начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).
Украинская команда свела матч к боевой ничьей 2:2. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте центральный защитник Илари Кангасниеми срезал мяч в собственные ворота при счете 2:1 в пользу финнов.
Следующий матч квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) украинские юноши сыграют уже завтра, 17 октября. Соперником сборной Украины будут сверстники из Лихтенштейна, начало игры запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Израиле ждут ответа от WTA
К Германии, Франции, Бельгии, Португалии добавились Испания, Шотландия, Турция