ВИДЕО. Курьезный автогол Финляндии U-17 в матче против Украины U-17

Юношеская сборная Украины (U-17) вчерашним матчем с Финляндией начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

Украинская команда свела матч к боевой ничьей 2:2. Правда, не без помощи соперников. На 87-й минуте центральный защитник Илари Кангасниеми срезал мяч в собственные ворота при счете 2:1 в пользу финнов.

Следующий матч квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) украинские юноши сыграют уже завтра, 17 октября. Соперником сборной Украины будут сверстники из Лихтенштейна, начало игры запланировано в 17:30 по киевскому времени.