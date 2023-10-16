В понедельник, 16 октября, в Кошице на стадионе «Городской» состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Украина и Англия.

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Стартовый свисток португальского рефери Густаву Коррея прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале «Суспільне Спорт», а также на YouTube-канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.