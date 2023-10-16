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16 октября 2023, 16:17 |
210
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Украина U-21 – Англия U-21

Поединок состоится 16 октября в 19:30 по Киеву

16 октября 2023, 16:17 |
210
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Украина U-21 – Англия U-21
УАФ

В понедельник, 16 октября, в Кошице на стадионе «Городской» состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Украина и Англия.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток португальского рефери Густаву Коррея прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале «Суспільне Спорт», а также на YouTube-канале УАФ.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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