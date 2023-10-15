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Молодежные турниры15 октября 2023, 22:11 | Обновлено 15 октября 2023, 22:22
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Украина U-21 – Англия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч отбора к молодежному Евро-2025
15 октября 2023, 22:11 | Обновлено 15 октября 2023, 22:22
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16 октября молодежная сборная Украины проведет третий матч отборочной группы Евро-2025 против Англии U-21. Встреча пройдет в Словакии, начало в 19:30.
Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по шесть очков. Команда Унаи Мельгосы в прошлом матче обыграла Люксембург 3:0.
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