Украина U-21 – Англия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября молодежная сборная Украины проведет третий матч отборочной группы Евро-2025 против Англии U-21. Встреча пройдет в Словакии, начало в 19:30.

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по шесть очков. Команда Унаи Мельгосы в прошлом матче обыграла Люксембург 3:0.