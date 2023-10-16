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WTA
16 октября 2023, 08:56 | Обновлено 16 октября 2023, 08:57
370
0

Катерина Байндл – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке

16 октября 2023, 08:56 | Обновлено 16 октября 2023, 08:57
370
0
Катерина Байндл – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

16 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против 27-летней Екатерины Макаровой (№215 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Аукуге Ноха – Масарова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Патриции Марии Циг (№481 WTA) или Марты Матулы (№324 WTA).

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Источник Sport.ua
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