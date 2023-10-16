Катерина Байндл – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против 27-летней Екатерины Макаровой (№215 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Аукуге Ноха – Масарова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Патриции Марии Циг (№481 WTA) или Марты Матулы (№324 WTA).

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