Катерина Байндл – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке
16 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка сыграет против 27-летней Екатерины Макаровой (№215 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Аукуге Ноха – Масарова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Патриции Марии Циг (№481 WTA) или Марты Матулы (№324 WTA).
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