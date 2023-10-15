Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
«Прикарпатье» сумело не проиграть во Львове
Стартовый матч воскресного игрового дня в 12-м туре Первой лиги (группа А) подарил мини-сенсацию – «Прикарпатье» сумело отобрать очки у безоговорочного лидера чемпионата, львовских «Карпат».
Команды расписали боевую ничью 3:3, причем все шесть голов были забиты в первый час игрового времени. «Карпаты» в третий раз в сезоне потеряли очки, но продолжают уверенно лидировать в группе А.
Первая лига, группа А. 12-й тур
Карпаты – Прикарпатье – 3:3
Голы: Подлепенец 10, Сухарь 12, Демченко 59 – Хома 9, 55, Цюцюра 32 (с пенальти)
Вчера тернопольская «Нива» обыграла «Ниву» Бузовую.
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