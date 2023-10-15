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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
15.10.2023 12:00 – FT 3 : 3
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
15 октября 2023, 14:51 | Обновлено 15 октября 2023, 15:08
572
1

Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки

«Прикарпатье» сумело не проиграть во Львове

15 октября 2023, 14:51 | Обновлено 15 октября 2023, 15:08
572
1
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
ФК Карпаты Львов

Стартовый матч воскресного игрового дня в 12-м туре Первой лиги (группа А) подарил мини-сенсацию – «Прикарпатье» сумело отобрать очки у безоговорочного лидера чемпионата, львовских «Карпат».

Команды расписали боевую ничью 3:3, причем все шесть голов были забиты в первый час игрового времени. «Карпаты» в третий раз в сезоне потеряли очки, но продолжают уверенно лидировать в группе А.

Первая лига, группа А. 12-й тур

Карпаты – Прикарпатье – 3:3
Голы: Подлепенец 10, Сухарь 12, Демченко 59 – Хома 9, 55, Цюцюра 32 (с пенальти)

Вчера тернопольская «Нива» обыграла «Ниву» Бузовую.

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Источник Sport.ua
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Lev4455
Бездарна гра захисту.  Команда, як і у минулому сезоні починає давати назад, з таким захистом у вишку не пропустять.  
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