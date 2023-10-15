Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки

Стартовый матч воскресного игрового дня в 12-м туре Первой лиги (группа А) подарил мини-сенсацию – «Прикарпатье» сумело отобрать очки у безоговорочного лидера чемпионата, львовских «Карпат».

Команды расписали боевую ничью 3:3, причем все шесть голов были забиты в первый час игрового времени. «Карпаты» в третий раз в сезоне потеряли очки, но продолжают уверенно лидировать в группе А.

Первая лига, группа А. 12-й тур

Карпаты – Прикарпатье – 3:3

Голы: Подлепенец 10, Сухарь 12, Демченко 59 – Хома 9, 55, Цюцюра 32 (с пенальти)

Вчера тернопольская «Нива» обыграла «Ниву» Бузовую.