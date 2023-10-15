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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
15.10.2023 12:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 октября 2023, 07:43 | Обновлено 15 октября 2023, 08:07
31
0

Первая лига. Матчи 12-го тура, 15 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 15 октября видеотрансляцию поединков 12-го тура Первой лиги

15 октября 2023, 07:43 | Обновлено 15 октября 2023, 08:07
31
0
Первая лига. Матчи 12-го тура, 15 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

15 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 12-й тур, 15 октября

  • 12:00. Карпаты Львов – Прикарпатье
  • 13:00. Чернигов – Левый берег
  • 14:30. Диназ Вышгород – Ингулец
  • 15:00. Подолье – Металлист

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Карпаты Львов – Прикарпатье

13:00. Чернигов – Левый берег

14:30. Диназ Вышгород – Ингулец

15:00. Подолье – Металлист

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Источник Sport.ua
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