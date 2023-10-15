15.10.2023 12:00 - : -
Украина. Первая лига15 октября 2023, 07:43 | Обновлено 15 октября 2023, 08:07
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Первая лига. Матчи 12-го тура, 15 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 15 октября видеотрансляцию поединков 12-го тура Первой лиги
15 октября 2023, 07:43 | Обновлено 15 октября 2023, 08:07
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15 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 12-й тур, 15 октября
- 12:00. Карпаты Львов – Прикарпатье
- 13:00. Чернигов – Левый берег
- 14:30. Диназ Вышгород – Ингулец
- 15:00. Подолье – Металлист
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Карпаты Львов – Прикарпатье
13:00. Чернигов – Левый берег
14:30. Диназ Вышгород – Ингулец
15:00. Подолье – Металлист
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