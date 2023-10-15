Первая лига. Хет-трик Сухоручко, очередное поражение Металлиста

Состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. В группе А «Металлист» потерпел очередное поражение, на этот раз – от «Подолья». В группе Б «Ингулец» и «Левый Берег» одержали выездные победы над «Диназом» и «Черниговом» соответственно. Хет-трик отметился форвард «Левого Берега» Даниил Сухоручко.

Первая лига. 12-й тур

Группа А

Подолье – Металлист – 1:0

Гол: Назарчук 83

Группа Б

Чернигов – Левый Берег – 0:3

Голы: Сухоручко 36, 90+1, 90+4

Диназ – Ингулец – 0:2

Голы: Малыш 19, Кольцов 77

Ранее «Карпаты» сыграли вничью с «Прикарпатьем».