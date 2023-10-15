Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Хет-трик Сухоручко, очередное поражение Металлиста
Чемпионат Украины
Подолье
15.10.2023 15:00 – FT 1 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 октября 2023, 17:20 | Обновлено 15 октября 2023, 17:21
86
0

Первая лига. Хет-трик Сухоручко, очередное поражение Металлиста

«Ингулец» обыграл «Диназ»

15 октября 2023, 17:20 | Обновлено 15 октября 2023, 17:21
86
0
Первая лига. Хет-трик Сухоручко, очередное поражение Металлиста
ФК Ингулец

Состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. В группе А «Металлист» потерпел очередное поражение, на этот раз – от «Подолья». В группе Б «Ингулец» и «Левый Берег» одержали выездные победы над «Диназом» и «Черниговом» соответственно. Хет-трик отметился форвард «Левого Берега» Даниил Сухоручко.

Первая лига. 12-й тур

Группа А

Подолье – Металлист – 1:0
Гол: Назарчук 83

Группа Б

Чернигов – Левый Берег – 0:3
Голы: Сухоручко 36, 90+1, 90+4

Диназ – Ингулец – 0:2
Голы: Малыш 19, Кольцов 77

Ранее «Карпаты» сыграли вничью с «Прикарпатьем».

По теме:
Первая лига. Матчи 12-го тура, 15 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Первая лига. Буковина обыграла Хуст, поражение Нивы Бузовая в Тернополе
Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Металлист Харьков Чернигов Левый берег Диназ Вышгород Ингулец Даниил Сухоручко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Футбол | 15 октября 2023, 12:58 2
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»

Известный в прошлом вратарь – о матче с Северной Македонией

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 17:57 143
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии

«Сине-желтые» доминировали полчаса, еще час было неспокойно

Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Футбол | 14.10.2023, 18:29
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Бокс | 15.10.2023, 01:43
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
Война | 15.10.2023, 10:15
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 90
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 55
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем