Первая лига. Хет-трик Сухоручко, очередное поражение Металлиста
«Ингулец» обыграл «Диназ»
Состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Первой лиги. В группе А «Металлист» потерпел очередное поражение, на этот раз – от «Подолья». В группе Б «Ингулец» и «Левый Берег» одержали выездные победы над «Диназом» и «Черниговом» соответственно. Хет-трик отметился форвард «Левого Берега» Даниил Сухоручко.
Первая лига. 12-й тур
Группа А
Подолье – Металлист – 1:0
Гол: Назарчук 83
Группа Б
Чернигов – Левый Берег – 0:3
Голы: Сухоручко 36, 90+1, 90+4
Диназ – Ингулец – 0:2
Голы: Малыш 19, Кольцов 77
Ранее «Карпаты» сыграли вничью с «Прикарпатьем».
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