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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Дома пропускать три мяча – многовато»
Украина. Первая лига
16 октября 2023, 12:17 | Обновлено 16 октября 2023, 12:21
851
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Дома пропускать три мяча – многовато»

Наставник «Карпат» рассказал о последнем матче команды

16 октября 2023, 12:17 | Обновлено 16 октября 2023, 12:21
851
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Дома пропускать три мяча – многовато»
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры 12-го тура Первой лиги против «Прикарпатья» (3:3).

«Честно говоря, дома пропускать три мяча – немного многовато. Но игра была веселой с обеих сторон. У нас было достаточно большое преимущество. Мы отличились тремя голами и столько же пропустили. Наши защитники очень слабо сыграли в плане обороны и подбора мячей. За 11 матчей мы пропустили четыре, а здесь за одну игру – три. Это настораживает, но я думаю, что к следующему матчу мы это поправим. Хотя сама наша игра была на хорошем уровне, держали мяч и создавали моменты. В футболе так бывает, что соперник наносит четыре удара, три из которых оказываются в сетке ворот.

«Прикарпатье» – неуступчивая команда, с ними не так-то просто играть. Они действовали на контратаках, насытили оборону и не давали нам разбегаться. Мы сами виноваты, ведь при таком преимуществе пропускать дома три мяча… У меня очень серьезные претензии к защитникам, особенно центральным. Должны это исправить», – сказал Маркевич.

После 12 туров Первой лиги «Карпаты» уверенно возглавляют группу А с 30 очками в активе.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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