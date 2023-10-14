Украина. Первая лига14 октября 2023, 15:21 | Обновлено 14 октября 2023, 15:22
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Первая лига. Буковина обыграла Хуст, поражение Нивы Бузовая в Тернополе
Сыграны 2 матча в группе А
14 октября 2023, 15:21 | Обновлено 14 октября 2023, 15:22
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14 октября состоялось два поединка 12-го тура чемпионата Украины в группе А Первой лиги.
В Хусте местный одноименный клуб встречался с «Буковиной» из Черновцов и потерпел поражение со счетом 1:2.
В другом матче дня тернопольская «Нива» в родных стенах комфортно обыграла «Ниву» Бузовая – 2:0.
Первая лига. Группа А
12-й тур
Хуст – Буковина – 1:2
Голы: Мердеев, 89 пенальти – Бодня, 68, Палагнюк, 74.
Нива Тернополь – Нива Бузовая – 2:0
Голы: Ризнык, 58, Галадей, 66.
Турнирная таблица группы А
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