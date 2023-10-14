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Чемпионат Украины
Хуст
14.10.2023 12:00 – FT 1 : 2
Буковина
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Украина. Первая лига
14 октября 2023, 15:21 | Обновлено 14 октября 2023, 15:22
93
0

Первая лига. Буковина обыграла Хуст, поражение Нивы Бузовая в Тернополе

Сыграны 2 матча в группе А

14 октября 2023, 15:21 | Обновлено 14 октября 2023, 15:22
93
0
Первая лига. Буковина обыграла Хуст, поражение Нивы Бузовая в Тернополе
ФК Буковина

14 октября состоялось два поединка 12-го тура чемпионата Украины в группе А Первой лиги.

В Хусте местный одноименный клуб встречался с «Буковиной» из Черновцов и потерпел поражение со счетом 1:2.

В другом матче дня тернопольская «Нива» в родных стенах комфортно обыграла «Ниву» Бузовая – 2:0.

Первая лига. Группа А

12-й тур

Хуст – Буковина – 1:2

Голы: Мердеев, 89 пенальти – Бодня, 68, Палагнюк, 74.

Нива Тернополь – Нива Бузовая – 2:0

Голы: Ризнык, 58, Галадей, 66.

Турнирная таблица группы А

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Источник Sport.ua
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