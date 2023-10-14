Украина. Первая лига14 октября 2023, 06:53 | Обновлено 14 октября 2023, 07:00
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Хуст – Буковина, Нива Тернополь – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 14 октября матчи 12-го тура Первой лиги
14 октября 2023, 06:53 | Обновлено 14 октября 2023, 07:00
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14 октября проходят матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 12-й тур, 14 октября
- 12:00. Хуст – Буковина
- 13:00. Нива Тернополь – Нива Бузовая
Турнирная таблица
Смотрите видеотрансляцию поединков.
12:00. Хуст – Буковина
13:00. Нива Тернополь – Нива Бузовая
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