Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуст – Буковина, Нива Тернополь – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Хуст
14.10.2023 12:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 октября 2023, 06:53 | Обновлено 14 октября 2023, 07:00
33
0

Хуст – Буковина, Нива Тернополь – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 14 октября матчи 12-го тура Первой лиги

14 октября 2023, 06:53 | Обновлено 14 октября 2023, 07:00
33
0
Хуст – Буковина, Нива Тернополь – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Хуст

14 октября проходят матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 12-й тур, 14 октября

  • 12:00. Хуст – Буковина
  • 13:00. Нива Тернополь – Нива Бузовая

Турнирная таблица

Смотрите видеотрансляцию поединков.

12:00. Хуст – Буковина

13:00. Нива Тернополь – Нива Бузовая

По теме:
Первая лига. Ничья Агробизнеса и Эпицентра, победы хозяев в группе В
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»
Игроки Кривбасса вернулись к тренировкам
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Хуст Буковина Черновцы Нива Тернополь Нива Бузовая
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 13 октября 2023, 19:34 43
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
Футбол | 13 октября 2023, 23:07 2
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет

WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13.10.2023, 07:59
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова
Футбол | 14.10.2023, 06:05
Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова
Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
12.10.2023, 21:59 2
Футбол
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
12.10.2023, 17:04 48
Олимпийские игры
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 35
Футбол
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
13.10.2023, 13:12 11
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем