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Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2023, 03:42 | Обновлено 15 октября 2023, 03:54
198
0

КАРАВАЕВ: «Ребров сказал, что мы должны показать характер и боевой дух»

Полузащитник сборной Украины – о матче с Северной Македонией (2:0)

15 октября 2023, 03:42 | Обновлено 15 октября 2023, 03:54
198
0
КАРАВАЕВ: «Ребров сказал, что мы должны показать характер и боевой дух»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

В матче против сборной Северной Македонии, закончившегося со счетом 2:0, полузащитник Александр Караваев вышел на замену и установил окончательный счет матча шедевральным голом. После игры он прокомментировал события на поле и вне его.

«За несколько минут до игры главный тренер Сергей Станиславович дал короткую речь на украинском языке. Он сказал, что мы украинцы и должны показать наш характер и боевой дух – то, что показывают наши воины.

Что касается игры, то я сидел и видел, как ребята отдавались по полной и даже больше и очень хорошо сыграли именно в обороне, потому что не дали сопернику ничего сделать, а в атаке у нас были моменты, мы создавали, но не получилось забить многое из них. Но все завершилось так, как должно было завершиться.

История циклическая, потому что 8 лет назад я дебютировал за сборную как раз в матче с этой командой. Тогда я также вышел на замену на 86-й или 87-й минуте и через три минуты мы забили гол – Артем Кравец забил. Прошло 8 лет – такая же ситуация, такой же счет, но я уже забиваю. Это очень важно для всех нас, очень важна победа.

Когда я выходил, то тренер говорил, что нужно помочь в обороне, потому что игроки атаки «наелись»: и в атаке, и в обороне помогали, многие моменты создали. Но нужно было освежить игру именно в обороне, потому что они уже атаковали всеми силами.

Когда уже появились зоны у нас, то часто выбегали у них в конце матча. У меня был момент, видел, что могу обыграть игрока. А потом посмотрел, хотел отдать передачу, искал игрока. Вижу, что Ярема не успевает, а вратарь делает шаг влево. Так получилось, что забил», – сказал Караваев.

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Источник Трибуна
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