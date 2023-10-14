Караваев стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины

Мяч, забитый Александром Караваевым на 5-й компенсированной минуте матча с Северной Македонией (2:0), стал одним из самых поздних в истории сборной Украины. Еще позже в основное время встречи поражал ворота соперников лишь Андрей Ярмоленко, который в ноябре 2015 года поставил свой автограф словенцам в плей-офф чемпионата Европы на 90+7-й минуте.

Абсолютный же рекорд нашей национальной команды принадлежит Артему Довбику. 29 июня 2021 года в 1/8-й финала Евро-2020 он забил победный мяч шведам на 120+1-й минуте.

Между тем гол Караваева стал 75-м для «джокеров» сборной Украины, в том числе 10-м в чемпионатах Европы. 5 мячей игроки, которые вышли на замену, забили на континентальных первенствах дома, 4 – в гостях и 1 – на нейтральном поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы сборной Украины

Минута Игрок Дата Ранг Соперник Счет 120+1’ Артем ДОВБИК 29.06.2021 ЧЕф Швеция (н) 2:1 90+7’ Андрей ЯРМОЛЕНКО 17.11.2015 ЧЕо Словения (г) 1:1 90+5’ Евгений СЕЛЕЗНЕВ 05.09.2009 ЧМо Андорра (д) 5:0 90+5’ Артем ДОВБИК 01.06.2022 ЧМо Шотландия (г) 3:1 90+5’ Александр КАРАВАЕВ 14.10.2023 ЧЕо Сев. Македония (д) 2:0 90+4’ Андрей ШЕВЧЕНКО 06.09.2008 ЧМо Беларусь (д) 1:0 90+3’ Роман БЕЗУС 07.06.2013 ЧМо Черногория (г) 4:0 90+3’ Ярослав РАКИЦКИЙ 06.09.2013 ЧМо Сан-Марино (д) 9:0 90+3’ Сергей СИДОРЧУК 09.10.2014 ЧЕо Беларусь (г) 2:0 90+3’ Александр ЗИНЧЕНКО 06.09.2018 ЛН Чехия (г) 2:1 90+3’ Жерсон РОДРИГЕШ* 25.03.2019 ЧЕо Люксембург (г) 2:1 90+3’ Артем БЕСЕДИН 17.11.2019 ЧЕо Сербия (г) 2:2 90+3’ Даниил СИКАН 01.09.2021 ЧМо Казахстан (г) 2:2

* автогол.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.