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  4. Караваев стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 21:54 | Обновлено 14 октября 2023, 22:39
1404
1

Караваев стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины

Гол в ворота македонцев защитник «Динамо» забил на 90+5-й минуте матча

14 октября 2023, 21:54 | Обновлено 14 октября 2023, 22:39
1404
1
Караваев стал автором одного из самых поздних голов сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Мяч, забитый Александром Караваевым на 5-й компенсированной минуте матча с Северной Македонией (2:0), стал одним из самых поздних в истории сборной Украины. Еще позже в основное время встречи поражал ворота соперников лишь Андрей Ярмоленко, который в ноябре 2015 года поставил свой автограф словенцам в плей-офф чемпионата Европы на 90+7-й минуте.

Абсолютный же рекорд нашей национальной команды принадлежит Артему Довбику. 29 июня 2021 года в 1/8-й финала Евро-2020 он забил победный мяч шведам на 120+1-й минуте.

Между тем гол Караваева стал 75-м для «джокеров» сборной Украины, в том числе 10-м в чемпионатах Европы. 5 мячей игроки, которые вышли на замену, забили на континентальных первенствах дома, 4 – в гостях и 1 – на нейтральном поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы сборной Украины

Минута

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

120+1’

Артем ДОВБИК

29.06.2021

ЧЕф

Швеция (н)

2:1

90+7’

Андрей ЯРМОЛЕНКО

17.11.2015

ЧЕо

Словения (г)

1:1

90+5’

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

05.09.2009

ЧМо

Андорра (д)

5:0

90+5’

Артем ДОВБИК

01.06.2022

ЧМо

Шотландия (г)

3:1

90+5’

Александр КАРАВАЕВ

14.10.2023

ЧЕо

Сев. Македония (д)

2:0

90+4’

Андрей ШЕВЧЕНКО

06.09.2008

ЧМо

Беларусь (д)

1:0

90+3’

Роман БЕЗУС

07.06.2013

ЧМо

Черногория (г)

4:0

90+3’

Ярослав РАКИЦКИЙ

06.09.2013

ЧМо

Сан-Марино (д)

9:0

90+3’

Сергей СИДОРЧУК

09.10.2014

ЧЕо

Беларусь (г)

2:0

90+3’

Александр ЗИНЧЕНКО

06.09.2018

ЛН

Чехия (г)

2:1

90+3’

Жерсон РОДРИГЕШ*

25.03.2019

ЧЕо

Люксембург (г)

2:1

90+3’

Артем БЕСЕДИН

17.11.2019

ЧЕо

Сербия (г)

2:2

90+3’

Даниил СИКАН

01.09.2021

ЧМо

Казахстан (г)

2:2

* автогол.

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

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цифры и факты Александр Караваев сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Elson
у фінальних стадіях забивав тільки Довбик, вирвавши перемогу  
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