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  4. ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 19:01 |
9791
29

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч

Александр забил 2-й гол для Украины в игре с Северной Македонией

14 октября 2023, 19:01 |
9791
29
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

На 30-й минуте счет открыл Георгий Судаков.

На 90+6 Александр Караваев поставил жирную точку в матче, забив 2-й гол для «сине-желтых». Александр увидел, что кипер македонцев Столе Димитриевски вышел далеко из ворот. Караваев жестом показал партнерам на ошибку вратаря соперников и пробил с дальней дистанции, оформив один из лучших мячей в истории сборной Украины.

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил с центра

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Столе Димитриевски Александр Караваев видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Tasha19
Так, гол топовий вийшов, а головне дуже вчасний і потрібний. Але найкращим був гол Шевченка Філімонову, на болотах до сих пір підгорає, коли згадують той гол.
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+6
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andre_lui
Не найкращий, але потрібний і вчасно, щоб матч завершити
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+6
BallsToTheWall
Мастерский удар!  Такие в регби совершают.  И Караваев показал на свои глаза, что  он увидел!  
 В это время Андрей Шевченко  на трибуне  вспомнил свой  "удар по кремлю".    Пока это самый лучший гол в истории сборной Украины.   А забит он был 9 октября 1999 года намаскве!    Йожеф Сабо тогда  сообщил, что Шева такие удары отрабатывал после общей тренировки с обоих флангов.
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+5
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roman75zpr
Точнее сказать...самый умный гол, и творческий
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+5
pavel8873
Караваєва довго ловили по полю , після забитого голу . Молодцем , має очі ! 
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+4
Falko
Мудрику, вчися 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
vovei
В пустые ворота-супер гол? Вы серьезно?
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+3
west-ukr5555
Найкращий гол? Тьху, маячня. Подивіться підбірку кращих голів збірної. Там такі голассо є, що цьому далеко. 
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+3
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Экстаз, эмоции, блаженство!! Аж в попку захотелось!!
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+2
Gargantua
эмоции
ничего шедеврального там нет
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+2
apepa
Игру сделали ребята которые играли до выхода Караваева. А Караваеву просто пофартило с ударом
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0
AK.228
З якого центру!?) пишите вже - зі своєї половини поля
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0
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Fata Morgana (Zp)
Тем не менее победу принес гол Судакова
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-1
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