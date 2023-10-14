ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Александр забил 2-й гол для Украины в игре с Северной Македонией
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.
На 30-й минуте счет открыл Георгий Судаков.
На 90+6 Александр Караваев поставил жирную точку в матче, забив 2-й гол для «сине-желтых». Александр увидел, что кипер македонцев Столе Димитриевски вышел далеко из ворот. Караваев жестом показал партнерам на ошибку вратаря соперников и пробил с дальней дистанции, оформив один из лучших мячей в истории сборной Украины.
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил с центра
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ничего шедеврального там нет