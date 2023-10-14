ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

На 30-й минуте счет открыл Георгий Судаков.

На 90+6 Александр Караваев поставил жирную точку в матче, забив 2-й гол для «сине-желтых». Александр увидел, что кипер македонцев Столе Димитриевски вышел далеко из ворот. Караваев жестом показал партнерам на ошибку вратаря соперников и пробил с дальней дистанции, оформив один из лучших мячей в истории сборной Украины.

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил с центра