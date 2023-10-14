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ATP
14 октября 2023, 21:40 |
159
0

36-летний украинец Молчанов провел 66-й финал, но не сумел взять 38-й титул

Денис уступил в поединке за трофей в парном разряде на челленджере в Братиславе

14 октября 2023, 21:40 |
159
0
36-летний украинец Молчанов провел 66-й финал, но не сумел взять 38-й титул
Instagram. Денис Молчанов и Андрей Голубев

36-летний украинский теннисист Денис Молчанов не сумел завоевать парный трофей на челленджере в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинец и его напарник Андрей Голубев (Казахстан) уступили тандему Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) / Андре Бегеманн (Германия) в трех сетах за 1 час и 34 минуты.

АТР челленджер Братислава. Пары. Хард в помещении. Финал

Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) / Андре Бегеманн (Германия) – Денис Молчанов (Украина) / Андрей Голубев (Казахстан) – 6:3, 5:7, [10:8]

Для Молчанова это был 66-й финальный поединок в профессиональной карьере, в котором он боролся за 38-й трофей.

С Голубевым Денис провел 5-й финал в 2023 году. В этом сезоне украинско-казахстанский дуэт выиграл два титула.

На следующей неделе Голубев и Молчанов сыграют в основной сетке турнира АТР 250 в Стокгольме, где в 1-м раунде встретятся с лидерами посева Максимо Гонсалес (Аргентина) / Андрес Мольтени (Аргентина).

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Денис Молчанов Андрей Голубев ATP Братислава
Источник Sport.ua
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