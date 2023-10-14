Ирландия – Греция – 0:2. Греки вышли на 2-е место в группе В. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Ирландии и Греции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.
Голами за гостей отличились Якумакис (20) и Масурас (45+4).
Благодаря этой победе Греция вышла на 2-е место в группе В, обогнав Нидерланды, которые проиграли Франции. Французы уже вышли на Евро, а Греция обгоняет нидерландцев на 3 очка, но у Нидерландов на 1 сыгранный тур меньше.
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа В. 7-й тур
Ирландия – Греция – 0:2
Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 октября состоялись 5 товарищеских матча
Результат остался без изменений