13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Ирландии и Греции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.

Голами за гостей отличились Якумакис (20) и Масурас (45+4).

Благодаря этой победе Греция вышла на 2-е место в группе В, обогнав Нидерланды, которые проиграли Франции. Французы уже вышли на Евро, а Греция обгоняет нидерландцев на 3 очка, но у Нидерландов на 1 сыгранный тур меньше.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа В. 7-й тур

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4

Видеообзор матча: