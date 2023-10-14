Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Греция – 0:2. Греки вышли на 2-е место в группе В. Видео голов
Евро
Ирландия
13.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Греция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 03:59 |
22
0

Ирландия – Греция – 0:2. Греки вышли на 2-е место в группе В. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 03:59 |
22
0
Ирландия – Греция – 0:2. Греки вышли на 2-е место в группе В. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Ирландии и Греции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.

Голами за гостей отличились Якумакис (20) и Масурас (45+4).

Благодаря этой победе Греция вышла на 2-е место в группе В, обогнав Нидерланды, которые проиграли Франции. Французы уже вышли на Евро, а Греция обгоняет нидерландцев на 3 очка, но у Нидерландов на 1 сыгранный тур меньше.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа В. 7-й тур

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4

Видеообзор матча:

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (Греция).
По теме:
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Эстония – Азербайджан – 0:2. Битва аутсайдеров в группе F. Видео голов
ВИДЕО. Жерсон забил через минуту после замены, но не попал в пустые на 90+3
сборная Ирландии по футболу сборная Греции по футболу Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи
Футбол | 14 октября 2023, 01:59 0
ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи
ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи

13 октября состоялись 5 товарищеских матча

WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13 октября 2023, 07:59 1
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком

Результат остался без изменений

Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Футбол | 13.10.2023, 18:40
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100
Другие виды | 13.10.2023, 22:23
Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100
Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
12.10.2023, 21:59 2
Футбол
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 35
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
12.10.2023, 17:04 48
Олимпийские игры
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 43
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
12.10.2023, 07:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем