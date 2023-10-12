13 октября на «Авива» (Дублин) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Греции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда давно уже скатилась до уровня максимум середняка, причем в основном на своем поле. Не зря в прошлом сезоне, в формате Лиги Наций, она заняла место в квартете за спиной как соседней Шотландии, так и Украины, опередив только Армению. Нет каких-то положительных сюрпризов от эйре и сейчас. Подопечные Стивена Кенни обыгрывали только тех, что был номинально явно слабее, у Латвии в контрольном поединке и с Гибралтаром в квалификации. Но в остальных поединках зеленые оказались не способными даже за очко где-то зацепиться, хотя бы вничью сыграть - только поражения, в том числе и в Греции. Ну, а с Францией (уже дважды) и Нидерландами изначально не было так уж много шансов, пусть и пропускали с грандами максимум 2 мяча.

Греция

Сборная пытается вернуться в число серьезных, высоко котируемых коллективов. Все же она входит в узкий перечень тех, кто становился континентальным чемпионом. С другой стороны, уже многом циклов кряду эллины никуда не пробивались. И только при Гусе Пойете есть повод к оптимизму - не забываем, что уругваец начал с того, что выиграл в прошлом году свою группу в Лиге Наций. Да и сейчас его подопечные набрали 9 очков, идя наравне с голландцами. Правда, им горловой поединок в прошлом месяце проиграли 0-3, а еще раньше уступили и фавориту, Франции. Свои очки греки набрали с аутсайдером, Гибралтаром, и с Ирландией дома. Ключевым будет следующий поединок, с Нидерландами. Но при этом он станет бессмысленным, если не выиграть сейчас.

Статистика личных встреч

Греки до июньской победы в рамках нынешней квалификации пересекались с ирландцами только однажды, в товарищеском поединке 2012-го года. И там тоже выигрывали, правда, всего лишь 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Ирландия дома имеет все шансы победить. Но греки максимально мотивированы - рискнем предположить, что они выиграют (коэффициент - 1,61).