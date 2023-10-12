Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Ирландия
13.10.2023 21:45 - : -
Греция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 02:11 |
9
0

Ирландия – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 12 октября в 21:45 по Киеву

12 октября 2023, 02:11 |
9
0
Ирландия – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября на «Авива» (Дублин) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Греции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда давно уже скатилась до уровня максимум середняка, причем в основном на своем поле. Не зря в прошлом сезоне, в формате Лиги Наций, она заняла место в квартете за спиной как соседней Шотландии, так и Украины, опередив только Армению. Нет каких-то положительных сюрпризов от эйре и сейчас. Подопечные Стивена Кенни обыгрывали только тех, что был номинально явно слабее, у Латвии в контрольном поединке и с Гибралтаром в квалификации. Но в остальных поединках зеленые оказались не способными даже за очко где-то зацепиться, хотя бы вничью сыграть - только поражения, в том числе и в Греции. Ну, а с Францией (уже дважды) и Нидерландами изначально не было так уж много шансов, пусть и пропускали с грандами максимум 2 мяча.

Греция

Сборная пытается вернуться в число серьезных, высоко котируемых коллективов. Все же она входит в узкий перечень тех, кто становился континентальным чемпионом. С другой стороны, уже многом циклов кряду эллины никуда не пробивались. И только при Гусе Пойете есть повод к оптимизму - не забываем, что уругваец начал с того, что выиграл в прошлом году свою группу в Лиге Наций. Да и сейчас его подопечные набрали 9 очков, идя наравне с голландцами. Правда, им горловой поединок в прошлом месяце проиграли 0-3, а еще раньше уступили и фавориту, Франции. Свои очки греки набрали с аутсайдером, Гибралтаром, и с Ирландией дома. Ключевым будет следующий поединок, с Нидерландами. Но при этом он станет бессмысленным, если не выиграть сейчас.

Статистика личных встреч

Греки до июньской победы в рамках нынешней квалификации пересекались с ирландцами только однажды, в товарищеском поединке 2012-го года. И там тоже выигрывали, правда, всего лишь 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Ирландия дома имеет все шансы победить. Но греки максимально мотивированы - рискнем предположить, что они выиграют (коэффициент - 1,61).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Нидерланды – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Люксембург U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Європы
Австрия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Ирландии по футболу сборная Греции по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге
Футбол | 11 октября 2023, 23:02 0
ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге
ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчах с Северной Македонией и Мальтой

Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Футбол | 11 октября 2023, 01:41 6
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»

Артем проходит реабилитацию в больнице

В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Футбол | 11.10.2023, 04:50
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
Футбол | 11.10.2023, 21:59
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Футзал | 11.10.2023, 20:34
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
10.10.2023, 13:09 14
Футбол
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
11.10.2023, 00:29
Война
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 34
Футбол
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
11.10.2023, 07:40 7
Бокс
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
10.10.2023, 10:50 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
11.10.2023, 17:06 2
Футбол
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 7
Футбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем