14 октября на «Сан-Никола» (Бари) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Италии встретится со сборной Мальты. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда в разгар отбора вынужденно сменила наставника. Манчини привел скуадру адзурру к успеху на прошлом Евро, и после такого триумфа (сменившего предыдущий провал) Роберто простили и невыход на чемпионат мира (второе место в квалификационной группе за Швейцарией и, главное, домашнее поражение в стыковых поединках Северной Македонии), и 1:2 на своем поле с Англией в первом туре нового цикла, и такой же счет с Испанией в 1/2 финала Лиги Наций. Но сам наставник, который всегда был неравнодушен к деньгам, без раздумий согласился на приглашение из Саудовской Аравии. Его сменил, казалось, оптимальный кандидат, Спаллетти, только приведший Наполи к чемпионству. Но этот экс-наставник Зенита начал с осечки, не сумев обыграть македонцев. Впрочем, потом победили 2:1 Украину, главного конкурента в споре за второе место.

Мальта

Сборная так и не смогла стать чем-то большим, чем просто не глухой аутсайдер. Определенная репутация довольно крепкого орешка у иоанитов есть, и они могут создавать проблемы. Но в 2023-м году получается выигрывать только у андердогов, в товарищеских играх - у Люксембурга и Гибралтара, оба раза по 1:0. В отборе уж очень сложные противники, и все 5 поединков с ними приносили только поражения и всего 1 забитый мяч за все это время. И все, что можно записать себе в актив, это то, что был только один-единственный разгром, 0:4 от Англии, лидера группы. От Италии пропустили дважды, а с Северной Македонией и Украиной и вовсе была минимальная разница в счете, 1:2 и 0:1 соответственно.

Статистика личных встреч

Тут все просто: 5 побед Скуадры Адзурры в 5 сыгранных матчах, причем и счет был или 1:0, или 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут и призрака интриги. Италии пора при Спаллетти покуражиться, порадовать болельщиков уверенной победой. Ставим на победу хозяев при форе -3 гола(коэффициент - 1,77).