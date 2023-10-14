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Евро
Италия
14.10.2023 21:45 - : -
Мальта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 октября 2023, 16:20 |
128
0

Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

14 октября 2023, 16:20 |
128
0
Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Никола» в Бари.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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