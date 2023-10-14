14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Никола» в Бари.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция