Италия14 октября 2023, 16:20 |
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Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С
14 октября 2023, 16:20 |
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14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сан-Никола» в Бари.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Италия – Мальта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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