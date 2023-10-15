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Евро
Италия
14.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Мальта
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 00:55 | Обновлено 15 октября 2023, 00:59
281
0

Италия – Мальта – 4:0. Разгром назло Украине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

15 октября 2023, 00:55 | Обновлено 15 октября 2023, 00:59
281
0
Италия – Мальта – 4:0. Разгром назло Украине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянцев.

Счет в поединке открыл Джакомо Бонавентура на 34-й минуте. Уже на 45+1-й Доменико Берарди увеличил преимущество своей команды.

На 64-й Берарди оформил дубль. На последних секундах встречи 4-й гол забил Давиде Фраттези.

Благодаря этой победе сборная Италии вышла на 2-е место в группе С, обогнав Украину.

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Италия – Мальта – 3:0

Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Италия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Италия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Италия).
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Источник Sport.ua
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