14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянцев.

Счет в поединке открыл Джакомо Бонавентура на 34-й минуте. Уже на 45+1-й Доменико Берарди увеличил преимущество своей команды.

На 64-й Берарди оформил дубль. На последних секундах встречи 4-й гол забил Давиде Фраттези.

Благодаря этой победе сборная Италии вышла на 2-е место в группе С, обогнав Украину.

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Италия – Мальта – 3:0

Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4

Видеообзор матча: