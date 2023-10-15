Италия – Мальта – 4:0. Разгром назло Украине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Италии и Мальты. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянцев.
Счет в поединке открыл Джакомо Бонавентура на 34-й минуте. Уже на 45+1-й Доменико Берарди увеличил преимущество своей команды.
На 64-й Берарди оформил дубль. На последних секундах встречи 4-й гол забил Давиде Фраттези.
Благодаря этой победе сборная Италии вышла на 2-е место в группе С, обогнав Украину.
Евро-2024. Квалификация. 14 октября
Группа С. 7-й тур
Италия – Мальта – 3:0
Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4
Видеообзор матча:
События матча
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