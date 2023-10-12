13 октября на «Драгау» (Порту) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Португалии встретится со сборной Словакии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда в прошлом цикле была достаточно успешной - все-таки получилось пройти на чемпионат мира, пусть и не с первого места в группе, через стыковые поединки. Более того, в Катаре избранные пробились в плей-офф, остановившись лишь в четвертьфинале. Но поражение там Марокко, в сочетании с выводом из основы Роналду стал приговором для многолетнего наставника, Фернанду Сантуша. Новый отбор проходят под руководством нового тренера, Роберто Мартинеса. И выиграли все 6 поединков 2023-го года, как правило, еще и крупно, вплоть до 9-0 в предыдущем туре против вроде бы крепкой команды, Люксембурга. Впрочем, при необходимости, с Исландией и Словакией на выезде, выжимали результат, забивая единственный гол в поединке. По большому счету, уже нет сомнений, что эта команда отправится на Евро - не расслабится ли коллектив?

Словакия

Сборная смогла пробиться на позапрошлый Евро, правда, там не сумев выйти в плей-офф, несмотря на старт с победы над поляками. Но в целом репре уже давненько ничего не показывали, даже на уровне Лиги Наций, где опустились в дивизион С. И в прогресс при малоизвестном итальянце, Кальцоне, мало кто верил. Тем не менее, в нынешнем отборе словаки проиграли пока только однажды, конечно же, Португалии (домашние 0-1). Да, явной потерей очков были 0-0 на своем поле с Люксембургом в стартовом туре. Но, выиграв все остальные поединки, сборная приблизилась ко 2-му месту в группе, чего тоже хватит для прохода. Так что им важнее добиться успеха в следующем туре, когда будет противостояние с прямым конкурентом, Люксембургом.

Статистика личных встреч

До упомянутых 1-0 в пользу Португалии летом был только 1 поединок, товарищеский, в 2012-м году, и тоже он закончился такой же победой избранных.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе хозяев. Но вряд ли тут будет зрелищный футбол, ведь словаки приедут, мечтая о 0-0 - ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,72).