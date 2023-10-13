Группа J. 7-я победа Португалии, ничья Люксембурга с Исландией
Сыграны матчи 7-го тура в группе J отбора на Евро-2024
В пятницу, 13 октября, состоялись три поединка 7-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Сборная Португалии на своем поле с дублем Криштиану Роналду и голом Гонсалу Рамуша обыграла команду Словакии – 3:2. Это седьмая победа подопечных Роберто Мартинеса в седьмой игре отбора. Они безоговорочные лидеры группы, имея 21 очко.
Вторая позиция у Словакии (13 пунктов). За ней идет сборная Люксембурга (11 очков), которая сыграла вничью 1:1 с командой Исландии. В случае победы люксембуржцы могли настичь словаков по набранным баллам, но этого не произошло.
Два пункта, имея 9 очков в активе, проигрывает команде Люксембурга сборная Боснии и Герцеговина. Она со счетом 2:0 переиграла Лихтенштейн.
Отбор на Евро-2024. Группа J
Португалия – Словакия – 3:2
Голы: Гонсалу Рамуш, 18, Роналду, 29 пенальти, 72 – Ганцко, 69, Лоботка, 80.
Исландия – Люксембург – 1:1
Голы: Оскарссон, 23 – Родригеш, 46.
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2
Голы: Рахманович, 13, Стеванович, 41.
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