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Евро
Лихтенштейн
13.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 23:47 | Обновлено 14 октября 2023, 00:03
227
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Группа J. 7-я победа Португалии, ничья Люксембурга с Исландией

Сыграны матчи 7-го тура в группе J отбора на Евро-2024

13 октября 2023, 23:47 | Обновлено 14 октября 2023, 00:03
227
1
Группа J. 7-я победа Португалии, ничья Люксембурга с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 октября, состоялись три поединка 7-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Португалии на своем поле с дублем Криштиану Роналду и голом Гонсалу Рамуша обыграла команду Словакии – 3:2. Это седьмая победа подопечных Роберто Мартинеса в седьмой игре отбора. Они безоговорочные лидеры группы, имея 21 очко.

Вторая позиция у Словакии (13 пунктов). За ней идет сборная Люксембурга (11 очков), которая сыграла вничью 1:1 с командой Исландии. В случае победы люксембуржцы могли настичь словаков по набранным баллам, но этого не произошло.

Два пункта, имея 9 очков в активе, проигрывает команде Люксембурга сборная Боснии и Герцеговина. Она со счетом 2:0 переиграла Лихтенштейн.

Отбор на Евро-2024. Группа J

Португалия – Словакия – 3:2

Голы: Гонсалу Рамуш, 18, Роналду, 29 пенальти, 72 – Ганцко, 69, Лоботка, 80.

Исландия – Люксембург – 1:1

Голы: Оскарссон, 23 – Родригеш, 46.

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

Голы: Рахманович, 13, Стеванович, 41.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
ничего себе, ничью на выезде для Люксембурга уже считают осечкой )
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