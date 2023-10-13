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  4. ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
Евро
Исландия
13.10.2023 21:45 – FT 1 : 1
Люксембург
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 23:07 | Обновлено 13 октября 2023, 23:17
335
2

ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет

13 октября 2023, 23:07 | Обновлено 13 октября 2023, 23:17
335
2
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Национальные сборные 13 октября проводят матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Исландии.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет (1:1), матч продолжается.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Родригеша за Люксембург

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Только вернули в состав и он на первой же минуте пребывания забил
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+3
Serhii P.
цей чувак спалахує на 1-2 матчі, після якоїсь події: переходу в новий клуб, повернення до складу і т.д. А далі знову йде в небуття.
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0
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