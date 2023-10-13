13.10.2023 21:45 – FT 1 : 1
Чемпионат Европы13 октября 2023, 23:07 | Обновлено 13 октября 2023, 23:17
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ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет
13 октября 2023, 23:07 | Обновлено 13 октября 2023, 23:17
335
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Национальные сборные 13 октября проводят матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Исландии.
Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет (1:1), матч продолжается.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Родригеша за Люксембург
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Комментарии 2
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Только вернули в состав и он на первой же минуте пребывания забил
цей чувак спалахує на 1-2 матчі, після якоїсь події: переходу в новий клуб, повернення до складу і т.д. А далі знову йде в небуття.
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