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Евро
Исландия
13.10.2023 21:45 – FT 1 : 1
Люксембург
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 02:50 |
141
0

ВИДЕО. Жерсон забил через минуту после замены, но не попал в пустые на 90+3

Смотрите видеообзор матча Исландия – Люксембург в квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 02:50 |
141
0
ВИДЕО. Жерсон забил через минуту после замены, но не попал в пустые на 90+3
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Исландии и Люксембурга. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Орри Оскарссон. На 46-й гол забил Жерсон Родригеш, который вышел на замену во втором тайме.

Благодаря этому забитому мячу Родригеш стал лучшим бомбардиром Люксембурга в истории. На его счету 17 голов.

На 90+3-й минуте Жерсон не попал в пустые ворота.

Отметим, что Жерсон является игроком экс-игроком киевского «Динамо». После полномасштабного вторжения россии в Украину Родригещ приостановил контракт с украинской командой и сейчас выступает за турецкий «Сивасспор».

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа J. 7-й тур

Исландия – Люксембург – 1:1

Голы: Оскарссон, 23 – Родригеш, 46

Видеообзор матча:

ВИДЕО. Как Жерсон Родригеш не попал в пустые ворота

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Источник Sport.ua
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