ВИДЕО. Жерсон забил через минуту после замены, но не попал в пустые на 90+3
Смотрите видеообзор матча Исландия – Люксембург в квалификации Евро-2024
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Исландии и Люксембурга. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 23-й минуте открыл Орри Оскарссон. На 46-й гол забил Жерсон Родригеш, который вышел на замену во втором тайме.
Благодаря этому забитому мячу Родригеш стал лучшим бомбардиром Люксембурга в истории. На его счету 17 голов.
На 90+3-й минуте Жерсон не попал в пустые ворота.
Отметим, что Жерсон является игроком экс-игроком киевского «Динамо». После полномасштабного вторжения россии в Украину Родригещ приостановил контракт с украинской командой и сейчас выступает за турецкий «Сивасспор».
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа J. 7-й тур
Исландия – Люксембург – 1:1
Голы: Оскарссон, 23 – Родригеш, 46
Видеообзор матча:
ВИДЕО. Как Жерсон Родригеш не попал в пустые ворота
События матча
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