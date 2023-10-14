13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Словакии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Криштиану Роналду. Также 2 ассиста на свой счет записал Бруну Фернандеш.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа J. 7-й тур

Португалия – Словакия – 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду, 29 (пен.), 72 – Ханко, 69, Лоботка, 80

Видеообзор матча: