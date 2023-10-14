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Евро
Португалия
13.10.2023 21:45 – FT 3 : 2
Словакия
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 01:46 |
43
0

Португалия – Словакия – 3:2. Дубль Роналду, два ассиста Бруну. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J

14 октября 2023, 01:46 |
43
0
Португалия – Словакия – 3:2. Дубль Роналду, два ассиста Бруну. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Словакии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Криштиану Роналду. Также 2 ассиста на свой счет записал Бруну Фернандеш.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа J. 7-й тур

Португалия – Словакия – 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду, 29 (пен.), 72 – Ханко, 69, Лоботка, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Словакия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
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Источник Sport.ua
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