13.10.2023 21:45 – FT 3 : 2
Чемпионат Европы14 октября 2023, 01:46 |
43
0
Португалия – Словакия – 3:2. Дубль Роналду, два ассиста Бруну. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J
14 октября 2023, 01:46 |
43
0
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Португалии и Словакии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Криштиану Роналду. Также 2 ассиста на свой счет записал Бруну Фернандеш.
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа J. 7-й тур
Португалия – Словакия – 3:2
Голы: Рамуш, 18, Роналду, 29 (пен.), 72 – Ханко, 69, Лоботка, 80
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Лоботка (Словакия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
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