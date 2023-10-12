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Евро
Австрия
13.10.2023 21:45 - : -
Бельгия
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12 октября 2023, 01:15 | Обновлено 12 октября 2023, 02:10
31
0

Австрия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 13 октября в 21:45 по Киеву

12 октября 2023, 01:15 | Обновлено 12 октября 2023, 02:10
31
0
Австрия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября на «Эрнст Хаппель» (Вена) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Австрии встретится со сборной Бельгии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда с 90-х лет прошлого века не пробивается на чемпионаты мира. И в прошлом цикле тоже проиграла в стыковых поединках, оставшись за бортом мундиаля. Но при этом все признают, что Das Team сейчас набрал хорошие обороты, что не удивительно. В заявке львиную часть составляют футболисты из клубов соседней, немецкой Бундеслиги, что само по себе признак немалого класса. Ну и Алаба, что перебрался оттуда в Реал. Не удивительно, что сейчас идет борьба за то, чтобы поехать на третий Евро кряду (и помним, что на предыдущем обыгрывали и Северную Македонию, и Украину, да и Италию в 1/8 заставили попотеть). Не все получалось в прошлом году, в Лиге Наций, но в квалификации подопечные Ральфа Рангника выдали 4 победы (в том числе дважды со шведами), разделив очки с фаворитом группы, причем на поле красных дьяволов.

Бельгия

Сборная находится в непростой ситуации: нужно не просто собирать все заново после завершения золотого периода, но еще и преодолевать последствия тех скандальных разборок, что сопровождали провал экс-обладателя бронзы-2018 в Катаре, на следующем чемпионате мира. Доменико Тедеско взялся за этот вызов, который усложнился осенью травмами тех немногих, что оставались на топ-уровне, Де Брейне и Куртуа. И пока что получается: 1-1 с Австрией дома были единственной потерей очков. Все остальные отборочные поединки были выиграны, как и товарищеский поединок с Германией, который принес итоговые 3-2.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла сборные пересекались в отборе на Евро-2012. Тогда сильнее были бельгийцы, причем после домашних 3-3 они выиграли 2-0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Австрия доросла до того, чтобы быть фаворитом такой пары, пусть и не безоговорочным. Но понятно, что обе сборные из этой группы выйдут - и должны и забить тут минимум по разу (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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