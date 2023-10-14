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Евро
Австрия
13.10.2023 21:45 – FT 2 : 3
Бельгия
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 02:10 |
109
0

Австрия – Бельгия – 2:3. Удаление Онана и почти камбек с 0:3. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F

14 октября 2023, 02:10 |
109
0
Австрия – Бельгия – 2:3. Удаление Онана и почти камбек с 0:3. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2023 в группе F между сборными Австрии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Голами за бельгийскую команду отметились Лукебакио (12, 55) и Лукаку (58). Бельгийцы побеждали со счетом 3:0 до 72-й минуты, однако затем австрийцы почти оформили камбек, отыграв 2 мяча.

На 78-й минуте вторую желтую получил Амаду Онана и был удален с поля.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа F. 7-й тур

Австрия – Бельгия – 2:3

Голы: Лаймер, 72, Забитцер, 84 (пен.) – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58

Удаление: Онана, 78

Видеообзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (Австрия).
78’
Амаду Онана (Бельгия) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Бельгия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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