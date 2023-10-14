13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2023 в группе F между сборными Австрии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Голами за бельгийскую команду отметились Лукебакио (12, 55) и Лукаку (58). Бельгийцы побеждали со счетом 3:0 до 72-й минуты, однако затем австрийцы почти оформили камбек, отыграв 2 мяча.

На 78-й минуте вторую желтую получил Амаду Онана и был удален с поля.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа F. 7-й тур

Австрия – Бельгия – 2:3

Голы: Лаймер, 72, Забитцер, 84 (пен.) – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58

Удаление: Онана, 78

Видеообзор матча: