Австрия – Бельгия – 2:3. Удаление Онана и почти камбек с 0:3. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2023 в группе F между сборными Австрии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Голами за бельгийскую команду отметились Лукебакио (12, 55) и Лукаку (58). Бельгийцы побеждали со счетом 3:0 до 72-й минуты, однако затем австрийцы почти оформили камбек, отыграв 2 мяча.
На 78-й минуте вторую желтую получил Амаду Онана и был удален с поля.
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа F. 7-й тур
Австрия – Бельгия – 2:3
Голы: Лаймер, 72, Забитцер, 84 (пен.) – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58
Удаление: Онана, 78
Видеообзор матча:
События матча
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