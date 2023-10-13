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Евро
Австрия
13.10.2023 21:45 – FT 2 : 3
Бельгия
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 23:57 |
232
0

Группа F. Бельгия досрочно пробилась на Евро-2024

Лукаку и Ко добилась победы над Австрией

13 октября 2023, 23:57 |
232
0
Группа F. Бельгия досрочно пробилась на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 6-го игрового дня в группе F отбора на чемпионат Европы 2024, в котором отношения выяснили сборные Австрии и Бельгии.

Дубль Лукебакио и гол Лукаку принесли бельгийцам победу со счетом 3:2. У австрийцев авторами голов престижа стали Лаймер и Забитцер.

Победив, сборная Бельгии набрала 16 очков и досрочно гарантировала себе завоевание путевки в финальную часть Евро-2024. На второй позиции идет австрийская команда, у которой 13 пунктов.

Далее располагаются сборные Швеции (6 очков, 5 матчей), Азербайджана (4 очка, 5 матчей) и Эстонии (1 очко, 6 матчей).

Отбор на Евро-2024. Группа F

Австрия – Бельгия – 2:3

Голы: Лаймер, 72, Забитцер, 84 пенальти – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58.

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Источник Sport.ua
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