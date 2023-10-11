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Украина. Вторая лига11 октября 2023, 06:23 | Обновлено 11 октября 2023, 06:38
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Вторая лига. Матчи 12-го тура, 11 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 11 октября видеотрансляцию поединков 12-го тура Второй лиги
11 октября 2023, 06:23 | Обновлено 11 октября 2023, 06:38
84
0
11 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 12-й тур, 11 октября
- 12:00. Рух-2 – Металлург-2
- 12:30. Скала – Реал Фарма
- 13:00. Карпаты-2 – Дружба Мировка
- 13:30. Кудровка – Звягель
- 14:00. ЮКСА – Васт Николаев
- 14:30. Тростянец – Кремень-2
- 15:00. Нива Винница – Чайка
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
12:00. Рух-2 – Металлург-2
12:30. Скала – Реал Фарма
13:00. Карпаты-2 – Дружба Мировка
13:30. Кудровка – Звягель
14:00. ЮКСА – Васт Николаев
14:30. Тростянец – Кремень-2
15:00. Нива Винница – Чайка
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