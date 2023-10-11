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Украина. Вторая лига
11 октября 2023, 06:23 | Обновлено 11 октября 2023, 06:38
84
0

Вторая лига. Матчи 12-го тура, 11 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 11 октября видеотрансляцию поединков 12-го тура Второй лиги

11 октября 2023, 06:23 | Обновлено 11 октября 2023, 06:38
84
0
Вторая лига. Матчи 12-го тура, 11 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Винница

11 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 12-й тур, 11 октября

  • 12:00. Рух-2 – Металлург-2
  • 12:30. Скала – Реал Фарма
  • 13:00. Карпаты-2 – Дружба Мировка
  • 13:30. Кудровка – Звягель
  • 14:00. ЮКСА – Васт Николаев
  • 14:30. Тростянец – Кремень-2
  • 15:00. Нива Винница – Чайка

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура

12:00. Рух-2 – Металлург-2

12:30. Скала – Реал Фарма

13:00. Карпаты-2 – Дружба Мировка

13:30. Кудровка – Звягель

14:00. ЮКСА – Васт Николаев

14:30. Тростянец – Кремень-2

15:00. Нива Винница – Чайка

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Источник Sport.ua
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