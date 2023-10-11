Васт не поедет на матч против ЮКСА. Клуб из Николаева снимут с чемпионата

Как стало известно Sport.ua, команда Второй лиги «Васт» из Николаева не поехала на матч против клуба ЮКСА Тарасовка.

Причиной является отсутствие достаточного финансирования у клуба «Васт».

Матч 12-го тура Второй лиги должен был состояться 11 октября в 14:00 на стадіоне УТК ім. В. Банникова в Киеве, но игра не состоится.

У «Васта» ранее уже была одна неявка на игру текущего сезона Второй лиги. Команда из Николаева занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко в 9 матчах.

Таким образом, скорее всего, «Васт» будет снят с чемпионата, а все результаты команды – аннулированы.

Вторая лига. Турнирная таблица