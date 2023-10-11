Васт не поедет на матч против ЮКСА. Клуб из Николаева снимут с чемпионата
После двух неявок на матчи все результаты команды будут аннулированы
Как стало известно Sport.ua, команда Второй лиги «Васт» из Николаева не поехала на матч против клуба ЮКСА Тарасовка.
Причиной является отсутствие достаточного финансирования у клуба «Васт».
Матч 12-го тура Второй лиги должен был состояться 11 октября в 14:00 на стадіоне УТК ім. В. Банникова в Киеве, но игра не состоится.
У «Васта» ранее уже была одна неявка на игру текущего сезона Второй лиги. Команда из Николаева занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко в 9 матчах.
Таким образом, скорее всего, «Васт» будет снят с чемпионата, а все результаты команды – аннулированы.
Вторая лига. Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Было только по одной заявке
За «Паневежис» выступают украинцы Артем Щедрый и Роман Мирошник