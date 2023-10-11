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ЮКСА
11.10.2023 14:00 - : -
Васт
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Украина. Вторая лига
11 октября 2023, 08:47 | Обновлено 11 октября 2023, 09:08
601
0

Васт не поедет на матч против ЮКСА. Клуб из Николаева снимут с чемпионата

После двух неявок на матчи все результаты команды будут аннулированы

11 октября 2023, 08:47 | Обновлено 11 октября 2023, 09:08
601
0
Васт не поедет на матч против ЮКСА. Клуб из Николаева снимут с чемпионата
ФК Васт

Как стало известно Sport.ua, команда Второй лиги «Васт» из Николаева не поехала на матч против клуба ЮКСА Тарасовка.

Причиной является отсутствие достаточного финансирования у клуба «Васт».

Матч 12-го тура Второй лиги должен был состояться 11 октября в 14:00 на стадіоне УТК ім. В. Банникова в Киеве, но игра не состоится.

У «Васта» ранее уже была одна неявка на игру текущего сезона Второй лиги. Команда из Николаева занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко в 9 матчах.

Таким образом, скорее всего, «Васт» будет снят с чемпионата, а все результаты команды – аннулированы.

Вторая лига. Турнирная таблица

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Васт Николаев ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу техническое поражение снятие с чемпионата
Источник Sport.ua
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