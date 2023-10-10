Он хотел поставить «смех». Демиденко из клуба ЮКСА принес свои извинения

Центральный защитник ФК ЮКСА Андрей Демиденко оказался среди тех футболистов, кому понравился комментарий игрока «Горняка-Спорт» Артема Нижника («угомонитесь, журналисты») под новостью о нарушении комендантского часа тремя игроками «Динамо» U-19.

В ходе воспитательного разговора в клубе ЮКСА было установлено, что Андрей хотел поставить реакцию «смех», однако она, к сожалению, отсутствует в социальной сети Instagram.

Позиция Андрея Демиденко:

«Я, Андрей Демиденко, игрок футбольного клуба ЮКСА, хочу принести свои извинения перед всем футбольным сообществом из-за резонанса ситуации, которая произошла в эти дни.

Хочу объяснить свои действия: я ни в коем случае не поддерживаю комментарий, под которым необдуманно оставил ругательство. Я это сделал исключительно в юмористической форме, посмеявшись над реакцией человека, который написал этот комментарий. Я совершенно не поддерживаю его.

Более того, как сознательный гражданин нашего государства, я категорически не поддерживаю подобную деятельность во время комендантского часа и какие-либо нарушения закона.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что в Украине уже десятый год идет война, каждый день погибают лучшие сыновья нашего государства. Обещаю, что буду внимательнее относиться к своим действиям в социальных сетях и избегать подобных ситуаций».

Позиция клуба ЮКСА

ФК ЮКСА в очередной раз отметил важность сознательного поведения всех представителей клуба в социальных сетях и во внефутбольной жизни в целом:

«Мы строго осуждаем нарушение комендантского часа и пропагандируем христианские ценности, противоречащие тому скандалу, в который попали футболисты Динамо U-19».