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Украина. Вторая лига
11 октября 2023, 19:41 | Обновлено 11 октября 2023, 20:13
210
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Вторая лига. Три разгрома и неявка Васта

Состоались шесть матчей двенадцатого тура во Второй лиге

11 октября 2023, 19:41 | Обновлено 11 октября 2023, 20:13
210
1
Вторая лига. Три разгрома и неявка Васта
СК Чайка

Сегодня, 11 октября, состоялись шесть матчей двенадцатого тура во Второй лиге.

В Винниках второй состав львовского «Руха» разгромно обыграл второй состав запорожского «Металлурга», а полузащитник хозяев Василий Рунич забил четыре гола.

Второй состав еще одной львовской команды, «Карпат», дома пропустил пять сухих голов от «Дружбы» из Мировки Киевской области. Еще один разгром случился в матче между «Кудровкой» и «Звягелем», которій победил со счетом 4:0.

Николаевский «Васт» не смог приехать на игру со столичным «ЮКСА» из-за того, что не смог собрать 11 футболистов. В итоге встреча была перенесена на ноябрь.

Вторая лига. 12-й тур

Рух-2 (Львов) – Металлург-2 (Запорожье) – 8:2 (3:1)

Голы: Рунич (12, 13, 58, 63), Дуц (33), Пидгурский (69), Непейпиев (75), Лебедь (90+2) - Толок (8), Хуссин (62)

Скала 1911 (Стрый) – Реал Фарма (Одесса) – 2:1 (0:0)

Голы: Пучковский (48), Николишин (67) - Барсуков (50, с пенальти)

Карпаты-2 (Львов) – Дружба (Мировка) – 0:5 (0:2)

Голы: Сомов (39), Юзефович (43), Порохня (47), Грищенко (55), Захаревич (66)

Кудровка – Звягель – 0:4 (0:3)

Голы: Чередниченко (28), Волынец (29), Ндукве (38), Лавренюк (87)

Нива (Винница) – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – 0:1 (0:0)

Голы: Семенец (70)

Тростянец – Кремень-2 (Кременчуг) – 2:1 (2:0)

Голы: Гезело (18), Яременко (32) - Пятибрат (55, с пенальти)

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Источник Sport.ua
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Dmytro Dmytro
Спорт.уа БРЕХУНИ!!! Баньте за правду ОДИН РОЗГРОМ У ЛЬВОВІ і це Карпати-2!!! Інший у Винниках!!! Це факт!!! Пе3д@б0ли!!!
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