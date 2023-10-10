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Украина. Первая лига
10 октября 2023, 18:26 | Обновлено 10 октября 2023, 18:33
1015
2

Минай извинился за проступок своего игрока Голуба

Клуб из Закарпатье отреагировал на комментарий нападающего

10 октября 2023, 18:26 | Обновлено 10 октября 2023, 18:33
1015
2
Минай извинился за проступок своего игрока Голуба
ФК Минай. Даниил Голуб

Футбольный клуб «Минай» принес извинения за комментарий нападающего своей команды Даниила Голуба под сообщением о том, что несколько игроков киевского «Динамо» U-19 в разгар комендантского часа присутствовали в одном из ночных клубов столицы.

20-летний игрок «Миная» поставил одобрительный лайк посту форварда команды «Горняк-Спорт» Артема Нижника, который позволил себе дикий комментарий в адрес журналистов, обнародовавших данную информацию.

Футбольный клуб «Минай» приносит извинения всем украинцам за действия своего игрока Жаниила Голуба. Это также наша ответственность, мы осознаем, что должны следить за действиями своих подчиненных не только на поле, но и за его пределами и объяснять футболистам даже такие простые истины. Руководство провело беседу с Даниилом. Он признал ошибку и сожалеет о своей реакции на комментарий», – сказано в релизе «Миная».

«Прошу прощения за свой «лайк» к комментарию. Мне жаль, что я нанес ущерб имиджу клуба и присоединился к оскорблению в сторону журналистов. Я уважаю работу представителей СМИ и уважаю закон. Всегда придерживаюсь его. Конечно, я не поддерживаю нарушение комендантского часа. Особенно, когда речь идет о правилах поведения во время военного положения. Мои действия - это результат того, что я не предоставил должного внимания инциденту. Действительно неверно отреагировал на комментарий коллеги. Искренне сожалею и уверяю, что ситуация не повторится», – приводятся «Минаем» слова Даниила Голуба.

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Источник ФК Минай
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Swed
Капец.   Ещё за лайки надо отчитываться?    У нас же свободомыслие!    Вон 
две тёлки (Федина и Маруся)  самого президента оскорбили в сети и до
сих пор не извинились.
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Gargantua
ну хоть не выпороли
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