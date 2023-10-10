Экс-игрок Ливерпуля возглавит команду Даниила Игнатенко

Новым главным тренером «Бордо» станет 41-летний испанский специалист Альберт Риера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, между сторонами уже есть принципиальная договоренность. Напомним, «Бордо» остался без тренера после увольнения Давида Гюйона 8 октября.

Риера с июля текущего года возглавляет «Целе», до этого в течение года работал в другом словенском клубе – «Олимпии» из Любляны.

В качестве игрока Риера выступал за «Бордо» вы 2003 – 2005 годах. Известен прежде всего по выступлениями за «Ливерпуль» в 2008 – 2010 годах, забил 4 гола в 16 матчах за сборную Испании.