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  4. Экс-игрок Ливерпуля возглавит команду Даниила Игнатенко
Франция
10 октября 2023, 08:58 |
231
0

Экс-игрок Ливерпуля возглавит команду Даниила Игнатенко

Альберт Риера станет главным тренером «Бордо»

10 октября 2023, 08:58 |
231
0
Экс-игрок Ливерпуля возглавит команду Даниила Игнатенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Риера

Новым главным тренером «Бордо» станет 41-летний испанский специалист Альберт Риера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, между сторонами уже есть принципиальная договоренность. Напомним, «Бордо» остался без тренера после увольнения Давида Гюйона 8 октября.

Риера с июля текущего года возглавляет «Целе», до этого в течение года работал в другом словенском клубе – «Олимпии» из Любляны.

В качестве игрока Риера выступал за «Бордо» вы 2003 – 2005 годах. Известен прежде всего по выступлениями за «Ливерпуль» в 2008 – 2010 годах, забил 4 гола в 16 матчах за сборную Испании.

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Альберт Риера Бордо
Источник Фабрицио Романо
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